В течение трех вечеров в квартале Ноблесснера прохожих порадуют звукосветовые инсталляции

Во время TMW, с 28 по 30 марта, в квартале Ноблесснера можно будет насладиться не только живописными закатам, но и чудесной игрой света и тени в вечерних сумерках. Изготовленные студентами Эстонской академии художеств под руководством скульптора Эло Лийв светозвуковые инсталляции «Время как свет» — это пространства, соединяющие нас как с прошлым, так и с будущим, они одновременно размывают и подчеркивают границы зданий, каждое из которых может рассказать свою историю.

Над проектом работали: Сильвия Ильвес, Хенри Каарел Лухт, Мерилин Пыльдсам, Кати Мюурипеал, Элис Румма, Ребека Вайно, Элийсе Саар, Кларика Мяэотс-Уустал, Мати Уустал, Элисабет Йуусу, Йоонас Тимми, Мооника Мялло, Йоханна Пыльдемаа, Анника Юлеыйе, Карл Кристиан Китс. Руководитель: Эло Лийв.

С создателями инсталляций можно пообщаться на открытии выставки 28 марта в 21:00. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/festival/urban-space/

Помимо инсталляций в квартале Ноблесснера пройдет несколько концертов TMW. Недавно открытая в этом районе пивоварня Põhjala Tap Room предложит в четверг, 28 марта, с 17:00-19:00 три бесплатных концерта: выступят лучший фингер-драммер всех времен и народов, латыш Rick Feds, чешский электронный дуэт Bratri и украинская рэп-сенсация alyona alyona. В пятницу техно-клуб HALL оккупирует резиденты вечеринки MÜRK, а также диджей-резидент берлинского клуба Berghain Efdemin. В субботу здесь же пройдет танцевальный марафон Kasaganaan, на котором в том числе выступит исландец Terrordisco, миксующий басовую музыку с итало-тематикой, и питерский флагман психоделического фьюче-мьюзик движения Perforated Cerebral Party.

Ноблесснер расположен прямо у моря, недалеко от Таллиннской летной гавани. В 1912 году два бизнесмена из Санкт-Петербурга – племянник Альфреда Нобеля, крупнейший нефтяной магнат Европы Эммануэль Нобель и его деловой партнер Артур Лесснер – основали здесь крупнейший завод подводных лодок в царской России. В 1913-1917 годах здесь было построено 12 современных подводок.

Сегодня Ноблесснер – это портовый городок с историческими производственными зданиями, променадом, причалом для яхт, жилыми домами и коммерческими площадями. Ноблесснер объединяет культуру, бизнес, творчество, жилые дома и море.