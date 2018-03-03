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Американский посол проспорил норвежским дипломатам 14 упаковок с пиццей

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Пицца. Иллюстративное фото.

ФОТО: PAULO WHITAKER/REUTERS

Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт остался должен 14 упаковок пиццы норвежским дипломатам, проиграв пари. Отставной контр-адмирал, назначенный Сенатом на новую должность два месяца назад, имел неосторожность поспорить со своим норвежским коллегой в Вашингтоне Коре Осом о том, чья сборная завоюет больше медалей на Олимпиаде-2018.

В Южной Корее норвежцы, вопреки собственным ожиданиям, побили исторический рекорд, завоевав 39 наград - больше, чем любая другая национальная сборная за всю историю зимних Олимпиад, и стали победителями в неофициальном медальном зачете, передает Newsru.

Сборная США, которой предсказывали 36 медалей, напротив, выступила заметно слабее, чем хотелось американцам, покинув Игры с 23 наградами (четвертое место в медальной таблице).

В итоге в посольство Норвегии на территории Соединенных Штатов передадут 14 замороженных пицц с колбасой пепперони - по одной за каждую завоеванную норвежскими атлетами золотую медаль.

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