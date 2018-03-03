Американский посол проспорил норвежским дипломатам 14 упаковок с пиццей

Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт остался должен 14 упаковок пиццы норвежским дипломатам, проиграв пари. Отставной контр-адмирал, назначенный Сенатом на новую должность два месяца назад, имел неосторожность поспорить со своим норвежским коллегой в Вашингтоне Коре Осом о том, чья сборная завоюет больше медалей на Олимпиаде-2018.