Бах: Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли без России

«С отдельными спортсменами нужно всегда поступать по справедливости. А если полностью разорвать контакты и не допустить до соревнований никого, добиться каких-то изменений будет нереально.

Я не думаю, что в течение двух недель появлялись заголовки исключительно о России. Было и много заголовков о выдающихся спортивных достижениях, и именно это является для Олимпийских игр главным. С другой стороны – Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли без России», — сказал Бах в интервью CNN.