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Ковальчук: "Mы заранее знали, что споем гимн России, если победим" Видео

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Согласно требованиям МОК, российской делегации на Играх в Пхенчхане, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.

«Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор. Это была наша мечта. Я мечтал об этом с пяти лет, когда начал играть. Это было потрясающе», — цитирует Илью Ковальчука Reuters.

«С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, то сказали, что споем свой гимн, вот и всё. Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть что-то сделать. Мы спели гимн, потому что мы русские, а когда ты выигрываешь, играет гимн. Он был в наших душах и сердцах. Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова», — сказал защитник сборной России Богдан Киселевич CNN.

МОК, однако, не станет применять санкции к российским хоккеистам: «Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», – заявили в пресс-службе МОК, передает life.ru

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