«Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор. Это была наша мечта. Я мечтал об этом с пяти лет, когда начал играть. Это было потрясающе», — цитирует Илью Ковальчука Reuters .

«С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, то сказали, что споем свой гимн, вот и всё. Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть что-то сделать. Мы спели гимн, потому что мы русские, а когда ты выигрываешь, играет гимн. Он был в наших душах и сердцах. Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова», — сказал защитник сборной России Богдан Киселевич CNN.