В пробе российского спортсмена на Олимпиаде обнаружена рекордная концентрация мельдония

CAS опубликовал детали допингового дела российского керлингиста Александра Крушельницкого.
12 февраля во время Олимпийских игр в Пхенчхане россиянин сдал допинг-тест, в моче спортсмена было обнаружено 8069 нг/мл. На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации запрещенного вещества в организме – 5721 нг/мл.
Таким образом, в пробе Крушельницкого зафиксирована рекордная концентрация мельдония, который был запрещен в январе 2016 года.
Ранее сообщалось, что максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна, составляло 1428 нг/мл.
Например,по данным sports.ru, у теннисистки Марии Шараповой, которая отбывала 15-месячную дисквалификацию, была обнаружена концентрация в 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова, которого МОК не допустил до Игр-2018, всего 0,7 нг/мл.
Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Спортсмен отказался оспаривать свою вину в CAS во время Олимпиады и принял решение вернуть медаль в МОК. Суд оставил за россиянином право в дальнейшем обратиться с иском с целью отменить или сократить дисквалификацию.