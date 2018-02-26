В пробе российского спортсмена на Олимпиаде обнаружена рекордная концентрация мельдония

12 февраля во время Олимпийских игр в Пхенчхане россиянин сдал допинг-тест, в моче спортсмена было обнаружено 8069 нг/мл. На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации запрещенного вещества в организме – 5721 нг/мл.

Таким образом, в пробе Крушельницкого зафиксирована рекордная концентрация мельдония, который был запрещен в январе 2016 года.

Ранее сообщалось, что максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна, составляло 1428 нг/мл.

Например,по данным sports.ru, у теннисистки Марии Шараповой, которая отбывала 15-месячную дисквалификацию, была обнаружена концентрация в 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова, которого МОК не допустил до Игр-2018, всего 0,7 нг/мл.