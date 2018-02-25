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Видео: российские хоккеисты спели гимн и матом обещали пошуметь

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ФОТО: Andrew NellesUSA TODAY/Sipa USA/SCANPIX

В Сети появилось видео, снятое в автобусе российской хоккейной команды после победы в финале олимпийского турнира в Пхенчхане.

На кадрах запечатлен главный тренер Олег Знарок, а также сами игроки. Они поют гимн, а в конце один из спортсменов восклицает: «Пошумим, *****!», передает Lenta.ru.

Как сообщает «Р-Спорт», российские хоккеисты пропустили церемонию закрытия Олимпиады, где их соотечественники прошли под нейтральным флагом. Вместо этого игроки отправились на командный ужин с семьями.

В финале олимпийского хоккейного турнира россияне одержали победу над сборной Германиии. Матч закончился в овертайме со счетом 4:3 в пользу подопечных Олега Знарка. Перевести ход встречи в дополнительное время россиянам удалось за 56 секунд до финальной сирены благодаря шайбе нападающего Никиты Гусева, решающий гол на счету Кирилла Капризова.

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