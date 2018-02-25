Видео: российские хоккеисты спели гимн и матом обещали пошуметь

На кадрах запечатлен главный тренер Олег Знарок, а также сами игроки. Они поют гимн, а в конце один из спортсменов восклицает: «Пошумим, *****!», передает Lenta.ru.

Как сообщает «Р-Спорт», российские хоккеисты пропустили церемонию закрытия Олимпиады, где их соотечественники прошли под нейтральным флагом. Вместо этого игроки отправились на командный ужин с семьями.