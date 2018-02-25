Шляпу сними: финнов возмутило поведение россиян

На церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане финскую общественность возмутил факт, что при награждении завоевавшего золото в 50-километровой лыжной гонке Ииво Нисканена россиян Андрей Ларьков (бронза) неуважительно отнесся к финскому гимну.
Момент исполнения гимна Финляндии Maamme на церемонии награждения победителей лыжной гонки на 50 километров, как передает Ilta-sanomat, вызвал негодование финской общественности: бронзовый призер гонки Андрей Ларьков не снял головной убор во время исполнения Maamme, простояв в шапке до окончания церемонии.
Сам победитель марафона Ииво Нисканен не стал обращать внимания на Андрея Ларькова, после исполнения гимна воздев руки к небу. Позже спортсмены, согласно традиции, сфотографировались с медалями на высшей ступени пьедестала почета.