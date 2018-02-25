Шляпу сними: финнов возмутило поведение россиян

Момент исполнения гимна Финляндии Maamme на церемонии награждения победителей лыжной гонки на 50 километров, как передает Ilta-sanomat , вызвал негодование финской общественности: бронзовый призер гонки Андрей Ларьков не снял головной убор во время исполнения Maamme, простояв в шапке до окончания церемонии.

Сам победитель марафона Ииво Нисканен не стал обращать внимания на Андрея Ларькова, после исполнения гимна воздев руки к небу. Позже спортсмены, согласно традиции, сфотографировались с медалями на высшей ступени пьедестала почета.