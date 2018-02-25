Лыжи: Бьорген выиграла женский марафон и стала самой титулованной спортсменкой Зимних Олимпиад

Норвежская лыжница Марит Бьорген одержала победу в женском марафоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Для Бьорген эта медаль стала 15-й олимпийской наградой. Теперь в ее активе восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. По количеству олимпийских медалей среди представителей зимних видов спорта она превзошла достижения своего соотечественника, биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена (8-4-1).

На Играх-2018 Бьорген завоевала два золота (эстафета 4 по 5 км, марафон), серебро (скиатлон) и дык бронзы (гонка на 10 км и командный спринт).

Второе место заняла Криста Пярмякоски из Финляндии, для которой медаль марафона стала третьей на Олимпиаде. Бронзу взяла заслуженная шведская лыжница Стина Нильссон, собравшая полный комплект наград Пхенчхана - золото, два серебра и бронзу.

Трагикомичный инцидент произошел с австрийской лыжницей Терезой Штадлобер: она пропустила поворот во время лыжного марафона на 30 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменка, занимавшая второе место после 20 км дистанции, ошиблась и пошла по не размеченному участку трассы.

Эта промашка стоила Штадлобер более минуты. В итоге она финишировала девятой с отставанием в 4 минуты 14,1 секунды.