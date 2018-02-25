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Галерея: российские олимпийцы - призеры Олимпиады в Пхенчхане

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Сборная атлетов из России собрала на Олимпиаде неплохой медальный урожай, хотя по золоту россияне уступили даже результату Ванкувера (два золота против трех), но общее число медалей у россиян позволило им занять в медальном зачете шестое место.

Особенно постарались пополнить копилку лыжники - на их счету половина серебра и более половины бронзовых наград. Конечно, в мужской эстафете и гонке на 50 километров могли россияне и золото захватить, но норвежская команда и финский лыжник Ииво Нисканен россиян золота лишили. Могла и Алена Заварзина принести России медаль в сноуборде, но неудачно выполнила свой малый финал и медаль упустила.

Гарантированно получили свои медали женщины фигуристы и хоккеисты, а также Никита Трегубов в скелетоне.

Золотые награды в Пхенчхане получили:

Алина Загитова (фигурное катание)

Сборная ОАР по хоккею

Серебро:

Мужская сборная ОАР по лыжам в эстафете

Мужская сборная ОАР по лыжам в командном спринте

Сборная ОАР по фигурному катанию в командных соревнованиях

Александр Большунов - лыжный марафон на 50 километров

Никита Трегубов - скелетон

Евгения Медведева - одиночное фигурное катание

Бронза:

Денис Спицов - лыжная гонка на 15 километров

Андрей Ларьков - лыжный марафон на 50 километров

Женская сборная ОАР по лыжам в эстафете

Юлия Белорукова - лыжный женский спринт

Александр Большунов - лыжный мужской спринт

Илья Буров - фристайл

Сергей Ридзик - параллельный слалом

Семен Елистратов  коньки 1500м

Наталья Воронина - коньки 5000м

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