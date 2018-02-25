Галерея: российские олимпийцы - призеры Олимпиады в Пхенчхане

Особенно постарались пополнить копилку лыжники - на их счету половина серебра и более половины бронзовых наград. Конечно, в мужской эстафете и гонке на 50 километров могли россияне и золото захватить, но норвежская команда и финский лыжник Ииво Нисканен россиян золота лишили. Могла и Алена Заварзина принести России медаль в сноуборде, но неудачно выполнила свой малый финал и медаль упустила.