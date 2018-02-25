Галерея: российские олимпийцы - призеры Олимпиады в Пхенчхане

Сборная атлетов из России собрала на Олимпиаде неплохой медальный урожай, хотя по золоту россияне уступили даже результату Ванкувера (два золота против трех), но общее число медалей у россиян позволило им занять в медальном зачете шестое место.
Особенно постарались пополнить копилку лыжники - на их счету половина серебра и более половины бронзовых наград. Конечно, в мужской эстафете и гонке на 50 километров могли россияне и золото захватить, но норвежская команда и финский лыжник Ииво Нисканен россиян золота лишили. Могла и Алена Заварзина принести России медаль в сноуборде, но неудачно выполнила свой малый финал и медаль упустила.
Гарантированно получили свои медали женщины фигуристы и хоккеисты, а также Никита Трегубов в скелетоне.
Золотые награды в Пхенчхане получили:
Алина Загитова (фигурное катание)
Сборная ОАР по хоккею
Серебро:
Мужская сборная ОАР по лыжам в эстафете
Мужская сборная ОАР по лыжам в командном спринте
Сборная ОАР по фигурному катанию в командных соревнованиях
Александр Большунов - лыжный марафон на 50 километров
Никита Трегубов - скелетон
Евгения Медведева - одиночное фигурное катание
Бронза:
Денис Спицов - лыжная гонка на 15 километров
Андрей Ларьков - лыжный марафон на 50 километров
Женская сборная ОАР по лыжам в эстафете
Юлия Белорукова - лыжный женский спринт
Александр Большунов - лыжный мужской спринт
Илья Буров - фристайл
Сергей Ридзик - параллельный слалом
Семен Елистратов коньки 1500м
Наталья Воронина - коньки 5000м