Олег Знарок: "Золотом Олимпиады я ответил на все ваши вопросы"

То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», – рассказал Ковальчук.

Капитан сборной России Павел Дацюк сегодня вошел в «Тройной золотой клуб» – список хоккеистов, выигрывавших Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира : «Не думаю про «Тройной золотой клуб». Важна только победа команды. Знаем, что она очень много значит для всей России, и мы просто счастливы. КХЛ? Да, пора уже возвращаться в сезон, болельщики нас ждут», – сказал Дацюк в интервью Р-Спорт.

Защитник Никита Нестеров признался, что не сожалеет об отъезде из НХЛ в олимпийский сезон: «Не зря вернулся в Россию перед этим сезоном? Я же говорил, что есть три цели: Олимпиада, Кубок Гагарина, чемпионат мира. Одна цель выполнена, но всё ещё впереди. Олимпийский турнир был очень непростым, все команды были равными — финал это доказал. Даже при счёте 2:3 мы верили в себя, и бог вознаградил нас за это», — передаёт слова Нестерова championat.com

На высшие силы надеялся и силовой форвард команды России Иван Телегин: «Как пережил? Тяжело пережил эти 70 минут. Сидел на скамейке и молился, чтобы у нас всё хорошо получилось. Что было в душе при счёте 2:3? Мы верили друг в друга. Неважно, что там было, главное, что мы выиграли», — цитирует игрока официальный сайт Федерации хоккея России.

Сборная Германии, уступившая россиянам только в овертайме, признает, что даже серебро на Олимпиаде большой успех для немецкого хоккея, хотя и золото было взять реально: немцы не дотерпели менее минуты: «Мы старались играть сплоченно всей командой. Собственно, это не менялось по ходу всего турнира, и в финальной игре было особенно важно действовать слаженно. Ощущения невероятные. Это же мой первый крупный турнир. Оценю его как великолепный, мы будем помнить его очень долго. Конечно, мы не смогли взять золото, но я очень горд и счастлив за парней. Это особенные хоккеисты. Откровенно говоря, до Олимпиады мы думали, что финал будем смотреть дома, сидя на диване», – заявил Штурм.

Согласен с тренером Бундес-тим и форвард Давид Вольф: «Все знают, что Германия не номер один в хоккее. Есть Россия, Швеция, Финляндия, Швейцария. Мы сотворили чудо! Становились всё лучше и лучше с каждой игрой и вышли в финал. Мы были лидерами в первых трёх периодах, но за три минуты до конца потеряли игру. Мы можем собой гордиться. Наша серебряная медаль на Олимпийских играх войдёт в историю. Расстроены ли мы? Да, когда проигрываешь, всегда чувствуешь разочарование. Но мы прекрасно понимаем, что у России есть способности и качества, которые позволяют им быть лидерами в любой момент игры. Мы потеряли одного игрока и дали шанс. У России есть хорошие игроки, которые воспользовались нашими ошибками. Могу ли я сказать, что хоккей — это второй по значимости вид спорта в Германии после футбола? Да. Почему Германия не участвует в Евротуре? Я не знал о нём. Вы пригласите, я приеду», — сказал Вольф.

Также определена и символическая сборная турнира и обладатели индивидуальных призов:

Вратарь: Василий Кошечкин (сборная России)

Защитники: Вячеслав Войнов (сборная России), Максим Норо (сборная Канады)

Нападающие: Илья Ковальчук (сборная России), Павел Дацюк (сборная России), Эели Толванен (сборная Финляндии).

Лучшим вратарем назван Данни аус ден Биркен (сборная Германии).

Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов (сборная России), набравший 6 (2+4) очков и завершивший турнир с показателем полезности «+9».