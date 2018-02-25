Олег Знарок: "Золотом Олимпиады я ответил на все ваши вопросы"

Сборная России прервала 26-летнее отсутствие на верхней ступени Олимпийского хоккейного пьедестала, победив в финале, в овертайме, сборную Германии со счетом 4:3.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России посетовал на то, что журналисты не столько помогали в создании обстановки вокруг сборной, сколько излишне нагнетали страсти: «Мы изначально спокойно относились к тому, что будет выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла. Думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели. Сложно сказать, как принимал решение в концовке. Доли секунды, нужно было принять правильное решение. Посчастливилось, что я его принял. Так сложилось», — передает слова Знарка championat.com.
Вячеслав Войнов не стал принижать уровень Олимпийского турнира, в который летели стрелы критики за низкий уровень участников соревнования: «Недонастроя не было. На такие матчи не нужен никакой настрой. Все понимали, чего стоит эта игра. Нам попался очень хороший, дисциплинированный, сильный соперник. Немцы показали достойную игру, нам было с ними тяжело играть. Тяжело передать словами, что ощущаю. Чтобы осознать то, что мы сделали, надо какое-то время. Старались контролировать себя. «Медаль такая же, что с НХЛ, что без НХЛ. Турнир был другой, но эмоции те же», – сказал Войнов.
Нападающий сборной России, автор золотого гола в овертайме, Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы в финале: «Это Олимпиада, недонастроя не может быть. Я ощущаю себя олимпийским чемпионом, но сейчас нужно успокоиться, присесть, отдохнуть. Какие были ощущения перед броском? Не знаю, скорее всего, всё происходило на автомате. Первая мысль — просто куда-то побежал, и всё. Первый звонок из раздевалки будет родителям, брату. Родители здесь, сейчас их увижу. Немцы не зря обыгрывали шведов и канадцев. Молодчики парни! Здорово сыграли с хорошими командами, теперь и с нами тоже. Хорошо, что мы победили. Смотрелись ли немцы сильнее чехов? Я не могу так сравнивать. Думаю, у всей команды останется в памяти то, что мы выиграли золотые медали. Личного ощущения, что сделал что-то невозможное, нет. Я просто рад, что мы стали олимпийскими чемпионами», —сказал Капризов в интервью championat.com
Лучшим игроком Олимпийского хоккейного турнира был признан Илья Ковальчук, который признался, что к золоту ОИ шел с самого начала своей хоккейной карьеры : «Сегодняшняя игра многое поставила на свои места. Сколько бы не говорили, что выиграть было просто и это второстепенный турнир. Это Олимпиада, нервы, ответственность. Многие ребята вообще в первый раз были на Олимпиаде. Хорошо, что нашли момент сравнять счет. Гусев сегодня просто красавец, всяческие ему похвалы. Когда было меньшинство, мы себя не хоронили, искали момент. Здорово, что тренера выбрали правильных ребят и выпустили их на лед. В итоге мы успели забить.
То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», – рассказал Ковальчук.
Капитан сборной России Павел Дацюк сегодня вошел в «Тройной золотой клуб» – список хоккеистов, выигрывавших Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира : «Не думаю про «Тройной золотой клуб». Важна только победа команды. Знаем, что она очень много значит для всей России, и мы просто счастливы. КХЛ? Да, пора уже возвращаться в сезон, болельщики нас ждут», – сказал Дацюк в интервью Р-Спорт.
Защитник Никита Нестеров признался, что не сожалеет об отъезде из НХЛ в олимпийский сезон: «Не зря вернулся в Россию перед этим сезоном? Я же говорил, что есть три цели: Олимпиада, Кубок Гагарина, чемпионат мира. Одна цель выполнена, но всё ещё впереди. Олимпийский турнир был очень непростым, все команды были равными — финал это доказал. Даже при счёте 2:3 мы верили в себя, и бог вознаградил нас за это», — передаёт слова Нестерова championat.com
На высшие силы надеялся и силовой форвард команды России Иван Телегин: «Как пережил? Тяжело пережил эти 70 минут. Сидел на скамейке и молился, чтобы у нас всё хорошо получилось. Что было в душе при счёте 2:3? Мы верили друг в друга. Неважно, что там было, главное, что мы выиграли», — цитирует игрока официальный сайт Федерации хоккея России.
Сборная Германии, уступившая россиянам только в овертайме, признает, что даже серебро на Олимпиаде большой успех для немецкого хоккея, хотя и золото было взять реально: немцы не дотерпели менее минуты: «Мы старались играть сплоченно всей командой. Собственно, это не менялось по ходу всего турнира, и в финальной игре было особенно важно действовать слаженно. Ощущения невероятные. Это же мой первый крупный турнир. Оценю его как великолепный, мы будем помнить его очень долго. Конечно, мы не смогли взять золото, но я очень горд и счастлив за парней. Это особенные хоккеисты. Откровенно говоря, до Олимпиады мы думали, что финал будем смотреть дома, сидя на диване», – заявил Штурм.
Согласен с тренером Бундес-тим и форвард Давид Вольф: «Все знают, что Германия не номер один в хоккее. Есть Россия, Швеция, Финляндия, Швейцария. Мы сотворили чудо! Становились всё лучше и лучше с каждой игрой и вышли в финал. Мы были лидерами в первых трёх периодах, но за три минуты до конца потеряли игру. Мы можем собой гордиться. Наша серебряная медаль на Олимпийских играх войдёт в историю. Расстроены ли мы? Да, когда проигрываешь, всегда чувствуешь разочарование. Но мы прекрасно понимаем, что у России есть способности и качества, которые позволяют им быть лидерами в любой момент игры. Мы потеряли одного игрока и дали шанс. У России есть хорошие игроки, которые воспользовались нашими ошибками. Могу ли я сказать, что хоккей — это второй по значимости вид спорта в Германии после футбола? Да. Почему Германия не участвует в Евротуре? Я не знал о нём. Вы пригласите, я приеду», — сказал Вольф.
Также определена и символическая сборная турнира и обладатели индивидуальных призов:
Вратарь: Василий Кошечкин (сборная России)
Защитники: Вячеслав Войнов (сборная России), Максим Норо (сборная Канады)
Нападающие: Илья Ковальчук (сборная России), Павел Дацюк (сборная России), Эели Толванен (сборная Финляндии).
Лучшим вратарем назван Данни аус ден Биркен (сборная Германии).
Лучшим защитником стал Вячеслав Войнов (сборная России), набравший 6 (2+4) очков и завершивший турнир с показателем полезности «+9».
Лучшим нападающим признан Никита Гусев (сборная России). В шести матчах он записал на свой счет 12 (4+8) очков.