МОК запретил российским спортсменам пройти под своим флагом на закрытии Игр

«В целом делегация „Олимпийских атлетов из Росси“ выполнила требования исполкома МОК. Впрочем, на Олимпиаде двух спортсменов поймали на приёме допинга, и это повлияло на решение не восстанавливать ОКР. Если других допинговых случаев не будет, исполком МОК рассмотрит снятие отстранения», — сказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции.

«Крушельницкий, допустивший нарушение, многократно проверялся на допинг, и каждый раз его тесты были отрицательными. Сейчас проходит расследование. Благодаря тому что он не стал оспаривать решение суда, МОК удалось завершить процесс передачи медалей до окончания Игр-2018. Предыдущие пробы Сергеевой также всегда были отрицательными. Она не стала запрашивать вскрытие пробы B и покинула Олимпийскую деревню. Комиссия пришла к выводу, что эти случаи нельзя считать систематическими и они не доказывают наличие в России государственной допинговой системы», — передает championat.com