воскресенье, 25 февраля 2018 г.
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МОК запретил российским спортсменам пройти под своим флагом на закрытии Игр

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ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Международный олимпийский комитет принял решение запретить олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под российским флагом. Как информирует Inside The Games, такое решение было принято после многочасовых переговоров и обсуждений.

«В целом делегация „Олимпийских атлетов из Росси“ выполнила требования исполкома МОК. Впрочем, на Олимпиаде двух спортсменов поймали на приёме допинга, и это повлияло на решение не восстанавливать ОКР. Если других допинговых случаев не будет, исполком МОК рассмотрит снятие отстранения», — сказал  президент МОК Томас Бах на пресс-конференции.

Глава рабочей группы Международного олимпийского комитета по работе со спортсменами из России на Играх-2018 Николь Ховерц подчеркнула, что положительные допинг-пробы кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой не доказывают наличие в России государственной допинговой системы.

«Крушельницкий, допустивший нарушение, многократно проверялся на допинг, и каждый раз его тесты были отрицательными. Сейчас проходит расследование. Благодаря тому что он не стал оспаривать решение суда, МОК удалось завершить процесс передачи медалей до окончания Игр-2018. Предыдущие пробы Сергеевой также всегда были отрицательными. Она не стала запрашивать вскрытие пробы B и покинула Олимпийскую деревню. Комиссия пришла к выводу, что эти случаи нельзя считать систематическими и они не доказывают наличие в России государственной допинговой системы», — передает championat.com

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