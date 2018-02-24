МОК аннулировал аккредитацию ERR на Олимпиаде

Глава спортивной редакции ERR Риво Саарна сказал, что подробностей пока не знает. "При звонках в Международый олимпийский комитет включается автоответчик, на электронные письма медиаслужба комитета не отвечает. Ждем комментариев со стороны МОК. До сих пор конкретные причины решения обнародованы не были", - сказал он.