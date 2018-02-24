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МОК аннулировал аккредитацию ERR на Олимпиаде

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ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Международный олимпийский комитет аннулировал аккредитацию журналистов Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ETV+ .

Глава спортивной редакции ERR Риво Саарна сказал, что подробностей пока не знает. "При звонках в Международый олимпийский комитет включается автоответчик, на электронные письма медиаслужба комитета не отвечает. Ждем комментариев со стороны МОК. До сих пор конкретные причины решения обнародованы не были", - сказал он.

По словам Саарна, 22 февраля в медиацентре МОК состоялась встреча представителей комитета с журналистами ERR, где МОК потребовал от ETV убрать с экрана логотип канала во время показа олимпийских соревнований в выпусках новостей.

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