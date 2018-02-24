Финский лыжник благодарит эстонского сервисмена, Алавер вернет Казахстану зарплату за год

15-е место казахстанца Алексея Полторанина стало ударом для его личного тренера Мати Алавера: "Полторанин весь сезон был лидером мировых лыж в классическом беге, но получилось так, что болезни не дали нам тренироваться на полную. 10 дней Алексей болел в декабре, потом еще почти две недели после "Тур де Ски", а потом еще и неделю после этапа в Словении. Конечно, Алексей мог чуть сбавить ход и побороться за бронзу, но не за этим он сюда приехал. Что стало критическим в гонке? Думаю, что 38-39 километр, когда сахар в крови Полторанина упал ниже критической отметки - это обычное явление на таких дистанциях, но для нас это стало судьбоносным. Правда ли что я пообещал зарпалту за год если Полторанин останетсая без медали? Правда. И я сделаю это, но причины своего шага раскрывать не намерен", - сказал Алавер в интервью Postimees