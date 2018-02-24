суббота, 24 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Финский лыжник благодарит эстонского сервисмена, Алавер вернет Казахстану зарплату за год

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алексей Полторанин на финише лыжного марафона в Пхечхане

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Победитель мужского лыжного марафона Ииво Нисканен из Финляндии поблагодарил эстонского смазчика Аре Метса за отлично проделанную работу.

"Спасибо Эстонии!" - сказал Нисканен в интервью Postimees - "Именно Эстонии принадлежит половина моей медали! Аре провел отличную работу по смазке лыж и мне было комфортно на них бежать."

15-е место казахстанца Алексея Полторанина стало ударом для его личного тренера Мати Алавера: "Полторанин весь сезон был лидером мировых лыж в классическом беге, но получилось так, что болезни не дали нам тренироваться на полную. 10 дней Алексей болел в декабре, потом еще почти две недели после "Тур де Ски", а потом еще и неделю после этапа в Словении. Конечно, Алексей мог чуть сбавить ход и побороться за бронзу, но не за этим он сюда приехал. Что стало критическим в гонке? Думаю, что 38-39 километр, когда сахар в крови Полторанина упал ниже критической отметки - это обычное явление на таких дистанциях, но для нас это стало судьбоносным. Правда ли что я пообещал зарпалту за год если Полторанин останетсая без медали? Правда. И я сделаю это, но причины своего шага раскрывать не намерен", - сказал Алавер в интервью Postimees

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ