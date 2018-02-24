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Лыжи: россияне Большунов и Ларьков завоевали серебро и бронзу в марафоне

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В последней мужской гонке у лыжников россияне претендовали до последнего на золотую медаль, но, в итоге, завоевали серебро и бронзу.

Сразу семь гонщиков претендовали в отсутствии Йоханесса Клебо на золото в последнем виде лыжного олимпийского турнира, 50 километров классическим ходом. Могли вмешаться в борьбу великолепной семерки и россияне Денис Спицов с Алексеем Червоткиным, а также швед Калле Халфарссон. К сожалению ни Спицов, ни Червоткин не смогли в конце прибавить и заняли 20-е и 12-е места, а швед почувствовал себя на трассе неважно и сошел с дистанции.

На протяжении 2/3 гонки лидировал казахстанец Алексей Полторанин, которого преследовала группа гонщиков во главе с финном Иво Нисканеном, россиянином Александром Большуновым, Андреем Ларьковым, норвежцем Сундбю и канадцем Харви.

Большунов и Нисканен убежали от преследователей и около 15 километров боролись между собой за золотую медаль. К сожалению на финише не хватило сил на решающий штурм позиций Нисканена и россиянин завоевал свою третью медаль ОИ, которая золотой не стало.

Бронзу взял в жаркой схватке на трассе, где под конец гонки начала бушевать метель, еще один россиянин Андрей Ларьков.

Алексей Полторанин настолько расстроился, что не смог побороться за медали, что под конец дистанции прекратил бороться и занял только 15-е место.

Эстонски гонщики Альго Кярп и Андреас Веэрпалу заняли 17-е и 38-е место.

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