Лоуэлл Бэйли: «Россия продолжит обманывать и на следующих Олимпиадах»

«Понятно, что есть много доказательств того, что Россия мошенничала на Олимпиаде в Сочи. Понятно, что методы, которые они использовали всей командой во многих видах спорта, носили системный характер. И они действительно заплатили слишком малую цену за все это.

По правде говоря, Россия не уяснила нужное сообщение. Само собой, не уяснила, если после всего, что предпринял МОК, они продолжают нарушать правила, переходить границы и обманывать.

Это не часть Олимпийских игр, это не часть международного спорта. И это не часть кодекса WADA, который подписывает каждый спортсмен, который должны соблюдать международные федерации. И пока это не изменится, все продолжится.

Если у нас не будет сдерживающих мер, которые бы заставили национальные олимпийские комитеты отказаться от допинга, нарушений правил, то на следующих Олимпийских играх увидим то же самое, и на тех, что будут после них. Потому что просто нет достаточной причины, по которой Россия перестанет обманывать.