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Ледовое побоище: Россия будет играть в финале с командой Германии

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Сенсационно подопечные Марко Штурма вышли в финал Олимпийского хоккейного турнира.

В полуфинале сборная Германии встречалась со сборной Канады.

Немцы, как и в 1/4 финала со шведами, повели в счете и к 27-й минуте вели с преимуществом три шайбы, а канадцы очнулись ото сна только к середине второго периода, когда Жильбер Брюль с передачи Кирса Ли и Макса Норо сумели сократить отставание в счете. Немцам, правда, удалась своя попытка реализации лишнего, и канадцы к концу второго периода проигрывали 1:4.

В третьем периоде немцы ожидаемо подустали, канадцы перебросали немцев в этом последнем отрезке со счетом 15:1 и сумели сократить разрыв до минимума. Но, это все, на что возрастная и негабаритная сборная Канады была способна в полуфинале.

Немцы в очередной раз прыгнули выше головы, а вот на что они способны в финале - узнаем уже послезавтра, когда подопечные Марко Штурма сыграют в их первом в истории олимпийском хоккейном финале с командой России.

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