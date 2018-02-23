Ледовое побоище: Россия будет играть в финале с командой Германии

В полуфинале сборная Германии встречалась со сборной Канады.

Немцы, как и в 1/4 финала со шведами, повели в счете и к 27-й минуте вели с преимуществом три шайбы, а канадцы очнулись ото сна только к середине второго периода, когда Жильбер Брюль с передачи Кирса Ли и Макса Норо сумели сократить отставание в счете. Немцам, правда, удалась своя попытка реализации лишнего, и канадцы к концу второго периода проигрывали 1:4.

В третьем периоде немцы ожидаемо подустали, канадцы перебросали немцев в этом последнем отрезке со счетом 15:1 и сумели сократить разрыв до минимума. Но, это все, на что возрастная и негабаритная сборная Канады была способна в полуфинале.