Илья Ковальчук: "У нас впереди важнейший матч в карьере"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о победе над Чехией в 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира-2018.

"Непросто было. Во втором периоде забили два гола, потом выстояли в меньшинстве, удалился я там два раза. Поэтому благодарен ребятам. Сегодня 23 февраля, поэтому по-другому не могли играть.

Да, мастерство, как говорится, не пропьешь. Самое главное – самоотдача сыграла сегодня главную роль. Начиная с вратаря, вся команда сегодня, и меньшинство, провела отличный матч.

Была ли мысль о реванше за Нагано? Да нет... Кто-то, может, как я, держал в голове матч 2006 года, когда мы проиграли чехам за третье место. А так мы уже с ними встречались в Ванкувере. Сейчас чуть-чуть другие составы, всех ребят знаем. жесткая команда, играют здорово. Мы старались, думаю, заслуженно победили, теперь у нас впереди полтора дня отдыха и важнейший матч карьеры для каждого", – сказал Ковальчук в эфире «Матч ТВ».

Слова из Олега Знарка журналистам пришлось вытягивать клещами:

- Естественно, понимали важность первого гола. У нас были неплохие шансы в первом периоде, чтобы забить.

– Когда просматривали гол Гусева, сразу поняли, что засчитают?

– Да, нам сверху сказали все.

– В эпизоде с Ковальчуком было тревожно, что могут дать «5+20»?

– Было.

– Чехи сыграли так, как от них и ждали?

– Мы сыграли хорошо, показывали свой хоккей.

– В третьем периоде сыграли от счета?

– Чехи нас немножко поддавили. Естественно, отталкивались от счета, «сушили» игру. Хорошо все то, что хорошо заканчивается.

– Насколько подключение Гаврикова в случае со вторым голом вписывалось в план на игру?

– У нас есть определенные тактические варианты, но здесь с вами обсуждать это смысла нет. Чему удивляться в эпизоде с пасом Телегина на Гаврикова? У нас лучшие игроки в команде. Мы стремились четыре года к тому, чтобы сыграть в финале Олимпиады. Любой соперник в финале очень важен для нас. Мы серьезно настроимся на него. Самым тревожным моментом матча стало двойное меньшинство.

Российские болельщики нам очень помогают. Вы же понимаете, в какой ситуации мы находимся.

– Девушки в фигурном катании сегодня завоевали первую золотую медаль для России.

– Смотрели по телевизору. Мы очень горды, что наконец-то выиграли золото и серебро.

– За кого болели: Загитову или Медведеву?

– За Россию.

– Чехи не давали снимать тренировку, нагнетали обстановку. На вас это как-то отразилось?

– Никак.

– Францоуза раскручивали как второго Гашека.

– А кто раскручивал? Только вы.

– Но вы же сами говорили, что его хват может сделать его неудобным вратарем для вас.

– Значит, оказался удобным.

– То есть его правый хват проблемой не стал?

– А по счету не видно? Или вы хотели, чтобы было больше?

– Дня хватит на восстановление перед финалом?

– Хватит.

– Россия – Канада…