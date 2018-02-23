суббота, 24 февраля 2018 г.
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Американка посчитала победу Загитовой на Олимпиаде незаслуженной

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Алина Загитова.

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

По мнению американской журналистки Кристин Бреннан, золотая медаль Олимпийских игр в соревнованиях по фигурному катанию досталась «не той русской». Материал опубликован в издании USA Today, передает «Лента.ру».

Спортивный колумнист считает, что фигуристка Евгения Медведева была ближе к победе, чем чемпионка Алина Загитова. В своей статье она раскритиковала правила подсчета баллов в фигурном катании, согласно которым преимущество получает спортсмен, совершающий большинство прыжков во второй половине программы. Материал вышел под заголовком «Золотая медаль зимней Олимпиады досталась не той русской».

«Судьи вновь предпочли прыгуна артисту», - пишет Бреннан.

Также журналистка по-своему трактует поведение серебряного призера после произвольной программы. «Не стоит удивляться удрученности Медведевой в тот момент, когда на экране зажглась цифра „2“ напротив ее фамилии. После двух сезонов в статусе фаворита Олимпиады-2018 она стала жертвой игры чисел», — считает автор.

По итогам соревнований Медведева стала второй, получив 238,26 балла. Золотую медаль выиграла 15-летняя Загитова, набравшая 239,57 балла. Третье место досталось канадке Кейтлин Осмонд (231,02 балла).

Ранее с критикой в адрес Загитовой выступала американская фигуристка Эшли Вагнер. Спортсменка негативно оценила произвольную программу россиянки в своем Twitter.

Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

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