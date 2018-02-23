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Российская бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу

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ФОТО: Anton Denisov/Sputnik/Scanpix

Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу в Пхенчхане-2018, сообщает "Спорт-Экспресс"

Проба была сдана несколько дней назад. Факт наличия запрещенного препарата в тесте Сергеевой подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Сообщается, что в пробе Сергеевой обнаружен не мельдоний, но другой препарат для сердца.

Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек в Пхенчхане-2018.

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