Российская бобслеистка Сергеева сдала положительную допинг-пробу
23 февраля 2018 г., 12:20
Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительную допинг-пробу в Пхенчхане-2018, сообщает "Спорт-Экспресс"
Проба была сдана несколько дней назад. Факт наличия запрещенного препарата в тесте Сергеевой подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Сообщается, что в пробе Сергеевой обнаружен не мельдоний, но другой препарат для сердца.
Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12-е место в соревнованиях двоек в Пхенчхане-2018.