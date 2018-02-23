Чехи биты, дорога к золоту открыта

Ни чехи, ни россияне уступать не собирались - активно подопечные Йозефа Яндача провели первые минуты игры, закрыв россиян в их зоне. Потом, правда, россиянам удалось выравнять игру, даже броски россиян выглядели опасными, но им не хватало точности, либо отменно стоял на линии вратарь чехов Павел Француоз. Первый период окончился боевой ничьей 0:0 - особых шансов не было ни у россиян, ни у чехов.

Во втором периоде сумели россияне провести опасную атаку с передачей Дацюку под синию линию. Павел нашел Никиту Гусева на левом фланге и россиянин пробил мощным броском Француоза. Чешский штаб запросил у судей просмотр хоккейного кино, по их мнению Кирилл Капризов стоял в площади чешских ворот, блокируя Француоза.

Канадско-американская бригада главных арбитров две минуты смотрела видео, но гол не отменили, чехи, таким образом, проиграли вдвойне - их лишили возможности взять тайм-аут.

Вторая шайба россиян случилась менее черем 30 секунд - Михаил Григоренко откинул шайбу Ивану Телегину, по флангу подлключился защитник Владислав Гавриков и Француоз в шпагате не смог спасти команду Чехии.

Могли парни в красном практически сразу ответить хотя бы одной шайбой, но шесть минут, катаясь по зоне россиян, мазали из выгодных позиций, пытаясь реализовать два подряд удаления Ковальчука.

В заключительной трети матча чехи пошли ва-банк, отказавшись от силового давления, сделав ставку на акатующий хоккей. Василий Кошечкин работал в поте лица и сумел сохранить ворота в неприкосновенности, отразив 31 бросок чехов.