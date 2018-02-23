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Дарья Домрачева в интервью Postimees: то, что мы сделали, это просто шок!

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Белоруска Дарья Домрачева, которая вместе с другими представительницами своей сборной выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане, сказала порталу Postimees, что к неожиданному первому месту привела сплоченность команды.

«Невероятно! Мне действительно сложно в это поверить, победа была в нескольких смыслах важна. Подготовка к этой Олимпиаде была связана с различными трудностями, и я невероятно рада, что мы смогли их преодолеть. Мы смогли быть по-настоящему сплоченной женской командой и благодаря этому все вместе поднялись на самую высокую ступень подиума», - прокомментировала спортсменка победу сборной Белоруссии в эстафете.

Думала ли Дарья до гонки о медали? «Знаете, в биатлоне все возможно. Это непредсказуемый вид спорта, но о золоте, мы, конечно, не мечтали. Я знала, что девочки сильные и способны на все. Все-таки, то, что мы сделали, это просто шок. Мне передали эстафету на довольно хорошей позиции, моей задачей было лишь сохранить ее», - сказала Дарья Домрачева.

Еще одна белоруска, Надежда Скардино, испытывала примерно такие же эмоции. «Для меня соревнования начались довольно сложно, но сейчас мы все безумно счастливы», - рассказала Надежда, которая передала эстафету Ирине Крюко, находясь тогда лишь на десятом месте. «Это первый раз, когда команда Белоруссии повесила на шею олимпийское золото. Мы, конечно, мечтали, надеялись на удачу... и удача пришла», - добавила спортсменка.

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