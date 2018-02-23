Дарья Домрачева в интервью Postimees: то, что мы сделали, это просто шок!

«Невероятно! Мне действительно сложно в это поверить, победа была в нескольких смыслах важна. Подготовка к этой Олимпиаде была связана с различными трудностями, и я невероятно рада, что мы смогли их преодолеть. Мы смогли быть по-настоящему сплоченной женской командой и благодаря этому все вместе поднялись на самую высокую ступень подиума», - прокомментировала спортсменка победу сборной Белоруссии в эстафете.

Думала ли Дарья до гонки о медали? «Знаете, в биатлоне все возможно. Это непредсказуемый вид спорта, но о золоте, мы, конечно, не мечтали. Я знала, что девочки сильные и способны на все. Все-таки, то, что мы сделали, это просто шок. Мне передали эстафету на довольно хорошей позиции, моей задачей было лишь сохранить ее», - сказала Дарья Домрачева.