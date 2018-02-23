Владимир Вуйтек: «Шансы сборной России в игре с Чехией – 40%»
23 февраля 2018 г., 9:10
Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Вуйтек оценил шансы команды в предстоящем матче 1/2 финала Олимпиады против национальной команды России.
«В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла.
Игра точно будет напряженной и ровной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом.
Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии», – сказал Вуйтек в интервью российской радиостанции "Спорт FM"