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Владимир Вуйтек: «Шансы сборной России в игре с Чехией – 40%»

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ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Вуйтек оценил шансы команды в предстоящем матче 1/2 финала Олимпиады против национальной команды России.

«В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла.

Игра точно будет напряженной и ровной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом.

Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии», – сказал Вуйтек в интервью российской радиостанции "Спорт FM"

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