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Алина Загитова: «Нужно время, чтобы осознать победу на Олимпиаде. Пока что не верю в это»

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ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свою победу на Олимпиаде в Пхенчхане.

Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой за последние 20 лет: она получила золото в возрасте 15 лет и 281 дня.

За всю историю Игр лишь американка Тара Липински выигрывала в более юном возрасте. На победной Олимпиаде в Нагано ей было 15 лет и 255 дней.

«Я ощущала не конкуренцию, а то, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и одновременно волнение. Руки дрожали, но тело запомнило программы, которые я прокатывала много раз, и само все делало», – отметила Загитова.

«Я пока что не верю в это, я только вышла с проката. У меня еще нет медали, поэтому пока ничего не чувствую. Еще не видела маму, она меня пока не поздравляла. Но думаю, скоро увидимся. Еще не смотрела в телефон, но думаю, поздравления точно есть.

Женя меня поздравила, я поздравила ее – у нас очень теплые отношения в этом плане. Мы отдаляемся от окружающего мира, ни с кем не разговариваем. Кроме тренеров. Почему так мало улыбаюсь? Не знаю, как сказать. Наверное, держу в себе. Чтобы осознать все, нужно время», – приводит слова Загитовой "Спорт-Экспресс".

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