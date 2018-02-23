Евгения Медведева: «Не собираюсь оставлять фигурное катание. У меня в планах следующая Олимпиада»

«Мои слезы? Это слезы выплеска эмоций. Наверное, я много чего держала в себе, и я не могу точно определить, что это за эмоции. Просто чаша переполнилась. Вы запомните мое выступление на всю жизнь? Это самая главная награда для меня. Надеюсь, большинство считает так же. Я всегда здраво оцениваю ситуацию. Я не буду пересказывать наш диалог с Алиной, это слишком интимный разговор. Алина вкалывала, как много-много-много мужиков, чтобы добиться этой медали. Я видела это изо дня в день. У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду стараться наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу», – сказала серебряная призерка ОИ-2018 Медведева.