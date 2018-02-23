Наталья Забияко: люблю свою родину, но безумно счастлива, что представляю Россию

Фигуристка из Таллинна Наталья Забияко возвращается с Олимпиады с серебряной медалью, полученной в командном турнире, где она вместе с своим партнером Александром Энбертом каталась за российскую сборную. Их лирическая произвольная программа, поставленная судьями на третье место, принесла россиянам необходимые баллы. Rus.Postimees удалось пообщаться с нашей бывшей соотечественницей после успешных для нее соревнований.
- В чем для вас заключается главный опыт, который вы приобрели на Олимпиаде? Чему она вас научила?
- Помимо того, что эта Олимпиада подарила мне море положительных эмоций и чувств, которые просто не описать словами, она еще дала огромную мотивацию и желание развиваться дальше, а также стремиться к новым целям.
- В российской сборной по фигурному катанию было чувство локтя? Поддерживали провалившихся спортсменов или ждали большего от командного турнира и досадовали на тех, кто подвел?
- Мы все друг друга поддерживали, потому что мы - команда! Ругать могут тренеры, если это нужно, а с нашей стороны и со стороны других ребят были только подбадривающие слова.
- Ощущалось ли какое-то особое давление в связи с допинговыми проверками или чем-то еще?
- Лично я какого-то сильного давления не ощущала.
- Легко ли вам удается абстрагироваться от посторонних вещей и сосредоточиться именно на программах?
- Перед прокатом на соревнованиях я стараюсь проводить свой день как обычно. Ничего экстраординарного. Я не закрываюсь в себе, не отключаюсь от мира, не выключаю телефон. Живу обычной жизнью. После тренировки возвращаюсь в отель, если перерыв большой, то успеваю отдохнуть, почитать, пообедать, потом немного прогуляться, посмотреть фильм и часа за два до выхода начинаю делать прическу и макияж.
- Что вы больше всего любите в фигурном катании? И есть ли у вас другие любимые виды спорта?
- Я люблю фигурное катание целиком и полностью. За взлеты и за падения, за прилив сил и адреналина и за дикую усталость, за красоту и за сложность, за то, что оно приносит и неимоверную радость, а порой и печаль. За то, что когда ты поднимаешься на пьедестал, ты испытываешь невероятные чувства и видишь счастливые глаза своих тренеров, родных и близких людей...
Я в принципе люблю спорт. Мне нравится легкая атлетика, бег. Очень привлекает серфинг, сноуборд, другие экстремальные виды. Когда-нибудь я обязательно попробую - как любитель, разумеется - и испытаю на себе адреналин от тех видов спорта, которыми сейчас увлекаться не стоит, в силу их травмоопасности.
- Кто придумывает вам костюмы и участвуете ли вы в этом процессе?
- Над костюмами работаем все вместе. Тут учитываются мнения и тренеров, и портнихи, и наше с Сашей.
- Вам идут лирические программы. А другие, радикально отличающиеся образы на льду вы хотели бы попробовать? Допустим, откататься под AC/DC, как это сделала одна из фигуристок-одиночниц… Как вы выбираете программы?
- Безусловно, хотелось бы попробовать что-то совершенно другое, и я думаю, это может получиться очень хорошо, просто нужно потратить немного больше времени на создание нового образа. Программы - как и костюмы. Учитываются мнения всей нашей команды.
- Травмы дают о себе знать? Был ли у вас после них страх перед сложными элементами? Что помогло его преодолеть?
- Страха после травм не было. Наоборот, появлялось дикое желание работать еще больше, даже после самых страшных травм. Это может показаться странным, и кто-то подумает, что я сумасшедшая... возможно, так и есть.
- Вы любите поесть? Что вы позволите себе съесть после Олимпиады или до чемпионата мира никаких излишеств? Или для вас проблемы питания/веса не существует?
- Во-первых, я очень люблю готовить и печь, а значит, во вкусном себе не отказываю. Вообще я за здоровое питание и здоровый образ жизни, поэтому мое питание всегда содержит большое количество свежих овощей, фруктов, молочных продуктов, морепродуктов, из мяса предпочитаю курицу и индейку, на завтрак люблю каши с разными наполнителями (ягоды, орехи, шоколад, семена), сырники, ну а если выходной или я нахожусь в стране, где нельзя пройти мимо выпечки, то круассаны с миндалем или шоколадом. Люблю готовить себе смузи и свежевыжатые соки. Ну и конечно, моя слабость - это кофе с какой-нибудь вкуснятиной.
После проката я ела пиццу. Разумеется, я ем ее не один раз в четыре года, но и не очень часто, и предпочитаю готовить ее сама.
- Вы бы своего ребенка отдали в фигурное катание или побоялись бы?
- Безусловно, я бы поставила своего ребенка на коньки, но в первую очередь, чтобы он просто научился на них стоять и получал удовольствие, проводя время на катке. Насчет профессиональных занятий сказать точно не могу. Есть много других видов спорта, которые могут понравиться ребенку больше.
- Кто для вас абсолютный пример для подражания и есть ли у вас любимая программа в фигурном катании? Кто для вас герой этой Олимпиады?
- Как такового кумира нет, есть спортсмены, которые достойны уважения - по разным причинам.
- Вы скучаете по Эстонии? Чего вам больше всего не хватает в Москве? Поддерживаете отношения с представителями эстонского фигурного катания?
- Могу сказать, что я очень люблю Таллинн и всегда радуюсь, как ребенок, когда у меня появляется время туда приехать. В Москве больше всего не хватает моих родных и моей лучшей подруги. Периодически я списываюсь с ребятами, с которыми когда-то каталась.
- Если бы в Эстонии была возможность тренироваться на столь же высоком уровне, вы бы согласились выступать под эстонским флагом? Насколько легко далось вам тогда решение уехать?
- Если бы, если бы... Можно много говорить о «если БЫ..», тогда БЫ мир вообще был БЫ другим. Но этого же нет, а поэтому и говорить тут не о чем. Несмотря на то, что я очень хорошо отношусь к Эстонии и люблю свою родину, я безумно счастлива, что представляю именно Россию, что когда-то я приняла такое решение, а она приняла меня с распростертыми объятиями.
- Материальные соображения играли какую-нибудь роль при переезде или только спортивный интерес? Что вам принесла олимпийская медаль помимо спортивной славы?
- В первую очередь это - спортивный интерес, но в нашем современном мире, где спорт становится игрой на выживание, тяжело выжить без поддержки врачей, специалистов, массажистов, без правильного питания, без хорошего восстановления и многого другого, а это, как известно, не бесплатно.
Эта медаль принесла то чувство радости и в то же время умиротворенности, которое просто не описать словами и не испытать больше нигде. Это чувство, к которому ты шел уже почти 20 лет. И эмоции родителей, которые водили тебя на каток, тратили свое время, здоровье, силы. Эти эмоции дорогого стоят!
- Рассматриваете ли возможность когда-нибудь сюда вернуться (допустим, после завершения карьеры) или выбор сделан окончательно и бесповоротно?
- Я никакого выбора еще не делала. Москва - это место моей работы, и это нисколько не значит, что я на сто процентов хочу остаться там жить. Мир огромен, есть очень много мест, которые меня привлекают на земном шаре. Так что поживем - увидим.