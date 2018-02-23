Наталья Забияко: люблю свою родину, но безумно счастлива, что представляю Россию

- Травмы дают о себе знать? Был ли у вас после них страх перед сложными элементами? Что помогло его преодолеть?

- Страха после травм не было. Наоборот, появлялось дикое желание работать еще больше, даже после самых страшных травм. Это может показаться странным, и кто-то подумает, что я сумасшедшая... возможно, так и есть.

- Вы любите поесть? Что вы позволите себе съесть после Олимпиады или до чемпионата мира никаких излишеств? Или для вас проблемы питания/веса не существует?

- Во-первых, я очень люблю готовить и печь, а значит, во вкусном себе не отказываю. Вообще я за здоровое питание и здоровый образ жизни, поэтому мое питание всегда содержит большое количество свежих овощей, фруктов, молочных продуктов, морепродуктов, из мяса предпочитаю курицу и индейку, на завтрак люблю каши с разными наполнителями (ягоды, орехи, шоколад, семена), сырники, ну а если выходной или я нахожусь в стране, где нельзя пройти мимо выпечки, то круассаны с миндалем или шоколадом. Люблю готовить себе смузи и свежевыжатые соки. Ну и конечно, моя слабость - это кофе с какой-нибудь вкуснятиной.

После проката я ела пиццу. Разумеется, я ем ее не один раз в четыре года, но и не очень часто, и предпочитаю готовить ее сама.

- Вы бы своего ребенка отдали в фигурное катание или побоялись бы?

- Безусловно, я бы поставила своего ребенка на коньки, но в первую очередь, чтобы он просто научился на них стоять и получал удовольствие, проводя время на катке. Насчет профессиональных занятий сказать точно не могу. Есть много других видов спорта, которые могут понравиться ребенку больше.

- Кто для вас абсолютный пример для подражания и есть ли у вас любимая программа в фигурном катании? Кто для вас герой этой Олимпиады?

- Как такового кумира нет, есть спортсмены, которые достойны уважения - по разным причинам.

- Вы скучаете по Эстонии? Чего вам больше всего не хватает в Москве? Поддерживаете отношения с представителями эстонского фигурного катания?

- Могу сказать, что я очень люблю Таллинн и всегда радуюсь, как ребенок, когда у меня появляется время туда приехать. В Москве больше всего не хватает моих родных и моей лучшей подруги. Периодически я списываюсь с ребятами, с которыми когда-то каталась.

- Если бы в Эстонии была возможность тренироваться на столь же высоком уровне, вы бы согласились выступать под эстонским флагом? Насколько легко далось вам тогда решение уехать?

- Если бы, если бы... Можно много говорить о «если БЫ..», тогда БЫ мир вообще был БЫ другим. Но этого же нет, а поэтому и говорить тут не о чем. Несмотря на то, что я очень хорошо отношусь к Эстонии и люблю свою родину, я безумно счастлива, что представляю именно Россию, что когда-то я приняла такое решение, а она приняла меня с распростертыми объятиями.

- Материальные соображения играли какую-нибудь роль при переезде или только спортивный интерес? Что вам принесла олимпийская медаль помимо спортивной славы?

- В первую очередь это - спортивный интерес, но в нашем современном мире, где спорт становится игрой на выживание, тяжело выжить без поддержки врачей, специалистов, массажистов, без правильного питания, без хорошего восстановления и многого другого, а это, как известно, не бесплатно.

Эта медаль принесла то чувство радости и в то же время умиротворенности, которое просто не описать словами и не испытать больше нигде. Это чувство, к которому ты шел уже почти 20 лет. И эмоции родителей, которые водили тебя на каток, тратили свое время, здоровье, силы. Эти эмоции дорогого стоят!

- Рассматриваете ли возможность когда-нибудь сюда вернуться (допустим, после завершения карьеры) или выбор сделан окончательно и бесповоротно?