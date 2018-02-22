Комиссия спортсменов МОК призвала атлетов не устраивать бойкоты россиянам
22 февраля 2018 г., 19:00
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анджела Руджиеро призвала спортсменов воздержаться от возможных бойкотов в отношении российских атлетов на церемонии закрытия Игр, передает championat.com со ссылкой Inside The Games
«Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии.
Если вы не будете участвовать в церемонии, это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию.
Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — цитирует Руджиеро Inside The Games.
В 50-й главе Олимпийской хартии говорится, что Игры нельзя использовать как площадку для протестов, демонстраций или политической, религиозной, расовой пропаганды.