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Комиссия спортсменов МОК призвала атлетов не устраивать бойкоты россиянам

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ФОТО: JAMIE SQUIRE/AFP

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анджела Руджиеро призвала спортсменов воздержаться от возможных бойкотов в отношении российских атлетов на церемонии закрытия Игр, передает championat.com со ссылкой Inside The Games

«Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии.

Если вы не будете участвовать в церемонии, это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию.

Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — цитирует Руджиеро Inside The Games.

В 50-й главе Олимпийской хартии говорится, что Игры нельзя использовать как площадку для протестов, демонстраций или политической, религиозной, расовой пропаганды.

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