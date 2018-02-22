Комиссия спортсменов МОК призвала атлетов не устраивать бойкоты россиянам

«Я бы не одобрила такой протест… Есть 50-я глава Олимпийской хартии.

Если вы не будете участвовать в церемонии, это будет политическим решением. Мы стараемся деполитизировать ситуацию.

Пусть спортсмены говорят нам о том, что они хотят, мы пытаемся быть их голосом внутри МОК", — цитирует Руджиеро Inside The Games.