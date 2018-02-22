Создатель мельдония прокомментировал ситуацию с Крушельницким

Ученый сказал: «Керлинг — не тот вид спорта, где кто-либо каким-либо образом, принимая милдронат, получил бы какое-нибудь превосходство. Во-первых, милдронат для того, чтобы достичь какого-то влияния или эффекта на организм человека, надо принимать в соответствии с инструкцией. А в инструкции написано, что милдронат принимается минимум две недели, нормально до трех месяцев с перерывом в месяц и так далее… Однократная дозировка милдроната ни на больного, ни на здорового человека реального эффекта оказать не может».

На вопрос журналиста Life.ru, можно ли подсыпать милдронат так, чтобы человек этого не заметил, ученый ответил положительно: «Милдронат - как раз то вещество или тот препарат, присутствие которого очень легко скрыть где-нибудь в напитке или пище». Необходимо всего пару кристалликов, чтобы он потом сразу обнаружился в моче, но он не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, добавил Калвиньш.

Ученый подчеркнул, что милдронат — это сердечно-сосудистое лекарство, которое улучшает энергетический метаболизм, то есть производство энергии, и ошибочно полагать, что милдронат увеличивает кровоток в сердце.

Милдронат восстанавливает кровоток в сердечной мышце в случае его нарушения. Разница между допингом и восстанавливающим медикаментом в том, что медикамент восстанавливает до нормы, а допинг делает что-то сверх того. Поэтому мельдоний не может считаться допингом, сказал Калвиньш.