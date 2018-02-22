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Представитель сборной России предлагал чехам сто евро, чтобы они сыграли в белой форме

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ФОТО: Wu Zhuang/imago/Xinhua

Менеджер сборной Чехии Ян Черны рассказал о попытке взятки со стороны представителей российской сборной.

Сборная Чехии на групповом этапе турнира набрала больше очков, чем Россия, и получила право выбирать форму на завтрашний полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира.

«Утром мы сидели в штаб-квартире. Рядом со мной был один из русских, он толкнул меня в локоть и сказал: «У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За сто евро».

Я серьезно, он написал на листе «сто евро» и положил передо мной. Я ответил ему: «В России кризис, что ли?» – рассказал Черны hokej.cz .

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