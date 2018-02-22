Биатлон: Белоруссия выиграла женскую эстафетную гонку!

Ветер смешал карты всем спортсменкам в сегодняшней гонке, к тому же на первых этапах на трассу валил снег, но именно порывы ветра стали тем фактором к которому некоторые сборные оказались неготовыми. Прежде всего - немки. К концу третьего этапа немецкая команда проигрывала лидерам минуту, а временами отставание составляло и до полутора минут. Как ни старалась Лаура Дальмайер, но не смогла она своими быстрыми стрельбой и ходом вытащить немок на место выше восьмого.

А в гонке попеременно лидировали спортсменки США, Польши, Финляндии, Италии усилиями Насти Кузьминой держали первое место на втором этапе словачки. На четвертый этап первыми ушли француженки, которым белоруска Динара Алимбекова проигрывала около 10 секунд. Но на последнем этапе за Белоруссию бежала Дарья Домрачева, которая ногами быстро убрала из конкуренции Анаис Бескон, и если бы не нервная стрельба Дарьи на стойке, то выигрыш по времени у Белоруссии был бы просто громадный, а так Дарья на стойке использовала все доппатроны, причем последний выстрел выцеливала довольно долго.

Второе место неожиданно завоевали шведки - Ханна Оберг после последней стрельбы повисла на пятках у Анаис Бескон и в конце концов обогнала француженку и помогла своей сборной с десятых мест подняться на серебряную ступеньку Олимпийского пьедестала.

Домрачева после победы в эстафете стала первой биатлонисткой, у которой четыре олимпийских золота, то ест она обогнала Настю Кузьмину. Правда, олимпийских медалей у Домрачевой и Кузьминой одинаковое количество - по шесть: Кузьмина привозила с трех Олимпиад три золота и три серебра, Домрачева - четыре золота и по серебру с бронзой.