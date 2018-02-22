Полуфинал Россия-Чехия: Знарок изменений в состав не внесет, чехи опасаются шпионажа россиян

Чешская сборная в Нагано лишила российскую «Дрим Тим» олимпийского золота: 20 лет назад Доминик Гашек засушил атаки сборной России, а щелчок Петра Свободы принес чехам золото. В Турине, восемь лет спустя, в матче за бронзу россияне также не смогли поразить ворота Томаша Вокоуна и проиграли 0:3.

Перед сегодняшней раскаткой представители сборной Чехии запретили журналистам российских телеканалов вести съемку открытой тренировки сборной Чехии. Издание Sport.cz назвало эту ситуацию «русским шпионажем». При этом отмечается, что представители российской стороны могли присутствовать на тренировке, а вот ее запись уже считается шпионажем.

К операторам двух телеканалов в начале тренировки в четверг подошли представители чешской сборной, закрыв руками камеры. Они заявили, что снимать тренировку команды Чехии могут только журналисты, представляющие их страны.

При этом на тренировке присутствует телевизионная бригада из Швеции, работе которой никто не препятствует.

«Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры. Это решение тренеров, связано с тем, чтобы не раскрывать секреты. Это наша тренировка на территории Кореи. Спросите у директората. Если скажут, что мы ошиблись, мы извинимся», – сказал чешский пресс-атташе Зденек Зикмунд «Спорт-Экспрессу».

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в интервью Р-Спорт сказал, что матч с чехами для россиян будет игрой жизни и смерти: «Команда на позитиве, настрой хороший. Плохого и не должно быть. Серьезно отнеслись к тренировке, она хоть и короткая была, но интенсивная. Хорошо выполнили задачу, которая ставилась перед ними. Мы не чувствуем того, что сделали что-то особенное, выйдя в полуфинал. Здесь все по-другому: и противники тут разного плана, да и для нас это первая Олимпиада, мы не оглядываемся на то, что было раньше. Мы смотрим вперед, а впереди у нас игра с чехами, которую мы должны выиграть любыми способами. Мы готовимся, разбираем. У чехов исполнение немного лучше, чем у словаков. И физически чехи поскоростнее. И игры на этой Олимпиаде это доказывают. Мастерство и «физика» у них выше, чем у словаков, на это будем обращать внимание. Забить первыми не критически важно, но всегда хорошо. Главное – играть так, как нужно: дисциплинированно, не менять рисунок. И очень важный фактор – это большинство и меньшинство», – сказал Витолиньш.

Нападающий сборной России Никита Гусев в интервью Р-Спорт сказал, что уровень Олимпиады ему нравится, с Павлом Дацюком в одном звене играть просто: «Здесь близкий к чемпионату мира уровень. Все команды ровные, тяжело выиграть, не напрягаясь. Поэтому приходится во всех матчах выкладываться по максимуму, чтобы идти дальше. Думаю, мы можем играть еще лучше».

«Все команды, с которыми мы играли, хорошего уровня, поэтому нельзя говорить, что чехи их заведомо сильнее. Чехов я тоже здесь пока не видел. Они играют вязко, надо использовать свои моменты. Мы с Пашей Дацюком в Питере играли, матчей десять точно. Не пришлось долго привыкать. Смотрим на видео, кто что делает на льду, обсуждаем, кто куда должен ехать. В принципе, все так же: он помогает нам, а мы – ему, и от этого действительно получается неплохо», – сказал Гусев.

На тренировке в четверг российская сборная работала в следующих сочетаниях:

Кошечкин, Сорокин, Шестеркин;

Войнов – Гавриков, Ковальчук – Андронов – Калинин;

Нестеров – Марченко, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Киселевич – Яковлев, Телегин – Григоренко – Каблуков;

Мозякин, Шипачев.