CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей
22 февраля 2018 г., 10:40
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого.
Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил, поскольку признал свою вину.
Он и его партнерша Анастасия Брызгалова лишены бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Дальше дело спортсмена будет рассматриваться Всемирной федерацией керлинга (WCF). Пока Крушельницкий временно отстранен от соревнований.