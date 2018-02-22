четверг, 22 февраля 2018 г.
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CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей

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ФОТО: WANG ZHAO/AFP

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил, поскольку признал свою вину.

Он и его партнерша Анастасия Брызгалова лишены бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Дальше дело спортсмена будет рассматриваться Всемирной федерацией керлинга (WCF). Пока Крушельницкий временно отстранен от соревнований.

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