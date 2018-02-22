Федерация керлинга России: "В невиновности Крушельницкого уверены как мы, так и выскоие межуднародные чины"

"Все без исключения собеседники – высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций – выражали уверенность, что Саша не мог употребить запрещенный препарат намеренно. Многие вспоминали примеры допинг-терроризма в своих странах, говорили слова сочувствия и поддержки, давали дельные советы. А МОК и Оргкомитет "Пхенчхан-2018" подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования. Сейчас мы готовим официальные запросы. Честно говоря, я удивился такому отношению. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы.

Вместе с тем, в настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы представить, к сожалению, не могли. Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования – заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад… После общения в Пхенчхане с российскими и иностранными юристами, консультациями с экспертами в России и Европе, мы пришли к пониманию, что реальных шансов получить положительное решение на слушаниях в Антидопинговом дивизионе Арбитражного спортивного суда, назначенных на 22 февраля – нет. К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью за микст нам придётся расстаться… Очень надеюсь и верю, что – временно," - разъяснил Свищев ситуацию с положительной допинг-пробой спортсмена.

Дальнейшие шаги ФКР примет уже после окончания Олимпиады, так как российская сторона не сумеет собрать за короткий срок полные и исчерпывающие доказательства невиновности Крушельницкого: "Обсудив и всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, мы приняли решение подписать соглашение об отказе от слушаний в ADDCAS. Это ни в коем случае не признание вины и не прекращение от борьбы за честь наших ребят. Это, прежде всего, реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции. Но главное – это начало большой и серьёзной работы. Отказ от слушаний в ADDCAS – не поражение и не сдача. Олимпийскую медаль, повторю, сохранить было не реально – для аннулирования результатов достаточно наличия запрещённого препарата в организме. Но в соглашении прямо записано (пункт 3), что Крушельницкий оставляет за собой право на дальнейшие юридические действия, в том числе – требовать во время слушаний во Всемирной федерации кёрлинга (WCF) снижения предусмотренного Антидопинговыми правилами стандартного срока дисквалификации, основываясь на положениях об отсутствии вины или халатности. CAS согласился с доводами Крушельницкого – и отменил слушания. Учитывая, что с формулировками соглашения согласились также МОК, WADA и WCF – это наша маленькая победа."

Свищев также сообщил, что рабочая группа уже работает в плотном контакте как с международными федерациями , так и с российскими силовыми структурами для получения информации, например, из Японии и Кореи, где керлингисты проводили последние перед ОИ сборы:

"Наши ближайшие задачи – максимальное содействие Следственному комитету РФ в расследовании со стороны специально созданной рабочей группы ФКР; привлечение для участия в расследовании или наблюдению за ними представителей Всемирного антидопингового агентства (прежде всего, Департамента по разведке и расследованиям), Международного олимпийского комитета, Всемирной федерации керлинга, любых заинтересованных организаций – чтобы его результаты (какими бы они не оказались) стали легитимными для мирового спортивного сообщества; доказательство невиновности и полное оправдание Крушельницкого на слушаниях в WCF; и, как следствие всех предыдущих действий и главная цель – возвращение олимпийской медали через полноценные слушания в CAS.