Тимофей Лапшин: "Удивлен, что Фуркаду еще не наваляли"

«Шли с Симоном, его братом, примерно одинаково. Это был пасьют перед прошлой Олимпиадой. Должны были просто разобраться между собой, кто сильней. Тут вмешался Мартен.

На повороте перед последним подъемчиком начал меня зажимать. Я отодвигаюсь, отодвигаюсь… Он жмёт и жмёт! Уже всё, у меня не осталось трассы. Я вообще останавливаюсь.

Оттёр просто! В итоге его брат стал девятым, Мартен восьмым. Меня ещё кто-то обогнал. Пришёл одиннадцатым. Очень некрасиво!

Я считаю, спортсмен мирового уровня не должен опускаться до таких фокусов. Если ты сильнее – обгони! Зачем подлые вещи делать?

Сказал пару резких словечек. Была мысль – вот сейчас подъеду и двину. По палкам-то я ему дал.