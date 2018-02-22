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Тимофей Лапшин: "Удивлен, что Фуркаду еще не наваляли"

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ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшин заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что ему не нравится поведение француза Мартена Фуркада на трассе.

«Шли с Симоном, его братом, примерно одинаково. Это был пасьют перед прошлой Олимпиадой. Должны были просто разобраться между собой, кто сильней. Тут вмешался Мартен.

На повороте перед последним подъемчиком начал меня зажимать. Я отодвигаюсь, отодвигаюсь… Он жмёт и жмёт! Уже всё, у меня не осталось трассы. Я вообще останавливаюсь.

Оттёр просто! В итоге его брат стал девятым, Мартен восьмым. Меня ещё кто-то обогнал. Пришёл одиннадцатым. Очень некрасиво!

Я считаю, спортсмен мирового уровня не должен опускаться до таких фокусов. Если ты сильнее – обгони! Зачем подлые вещи делать?

Сказал пару резких словечек. Была мысль – вот сейчас подъеду и двину. По палкам-то я ему дал.

У него такие фокусы – обычное дело. Некрасиво себя ведет. Думает, чемпионов не судят. Я удивляюсь – почему до сих пор никто ему не ввалил?" — цитирует Лапшина «Спорт-Экспресс».

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