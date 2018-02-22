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Медаль в обмен на флаг

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ФОТО: WANG ZHAO/AFP

По данным портала Inside the Games Александр Крушельницкий отказался от рассмотрения его дела в CAS и вернет медаль.

По утверждению сайта Inside the Games, после встречи президента МОК Томаса Баха и чиновника ОКР Игоря Левитина, была достигнута договоренность, что России вернут флаг на закрытии Олимпиады и на данной церемонии россияне пройдут не как команда Олимпийских атлетов, а как сборная Российской Федерации. По утверждению МОК, на сессии которого уже в субботу будет вынесено данное решение, спортсмены ОАР должны соблюдать правила честной спортивной борьбы. Поэтому Крушельницкому и могли мягко посоветовать не оспаривать  факт положительных допинг-проб.

Александр Крушельницкий, которому также грозит и двухлетнее отстранение от соревнований, уже принял решение с супругой сдать медали Пхенчхана в МОК.

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», – рассказала пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».

Также ОКР сообщил, что уже оплатил наложенный  на него Международным олимпийским комитетом штраф в 15 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

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