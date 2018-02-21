Сенсация в четвертьфинале: сборная Германии обыграла Швецию!

Подопечные Марко Штурма сенсационно повели в первом периоде 2-0, после щелчка проведшего почти 800 матчей в НХЛ защитника "Кёльна" Кристиана Эрхоффа и гола "Белого Медведя" из Берлина Марцеля Нёбельса. Во втором периоде шведы попытались навязать немцем свою игру, но распечатать ворота Денниса аус ден Биркена не смогли. Удалось это "Тре Крунур" в середине третьего периода - Антон Ландер подарил надежду шведским болельщикам, но уже через две минуты Доминик Кахун ставит шведов на грань катастрофы.

Однако класса шведов и запаса сил хватило на ничью: Патрик Херсли из СКА и Микаэль Викстранд из "Фарьестада" перевели игру в овертайм.

В игре "3 на 3" немцы наказали шведов за оплошность в обороне: Патрик Раймер отправил сборную Швеции в нокаут - 4:3.