Сенсация в четвертьфинале: сборная Германии обыграла Швецию!

Сборная Германии в поединке-триллере против серебряных призеров Сочи-2014, шведов, побила класс скандинавов своим фирменным порядком, 4:3.
Подопечные Марко Штурма сенсационно повели в первом периоде 2-0, после щелчка проведшего почти 800 матчей в НХЛ защитника "Кёльна" Кристиана Эрхоффа и гола "Белого Медведя" из Берлина Марцеля Нёбельса. Во втором периоде шведы попытались навязать немцем свою игру, но распечатать ворота Денниса аус ден Биркена не смогли. Удалось это "Тре Крунур" в середине третьего периода - Антон Ландер подарил надежду шведским болельщикам, но уже через две минуты Доминик Кахун ставит шведов на грань катастрофы.
Однако класса шведов и запаса сил хватило на ничью: Патрик Херсли из СКА и Микаэль Викстранд из "Фарьестада" перевели игру в овертайм.
В игре "3 на 3" немцы наказали шведов за оплошность в обороне: Патрик Раймер отправил сборную Швеции в нокаут - 4:3.
Немцам предстаит встреча со сборной Канады, которая в вязком и нервном поединке обыграли команду Финляндии. Финны провели очередной невнятный матч в атаке, даже второго канадцкого вратаря Кевина Пулина, занявшего место получившего травму Бена Скривенса, финские нападающие не смогли заставить капитулировать. Канадцем же хватило одной единственной шайбы, которую соорудила четвертая тройка нападения канадцев и вторая пара защитников: Крис О Делл из ХК "Сочи" выкатил шайбу под бросок Максиму Норо из швейцарского "Берна" и этого попадания хватило канадцам, чтобы сделать еще один шаг на пути к финалу - 1:0.