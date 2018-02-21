Морис Манифика: "Спицов? Он силен, но посмотрим какие истории появятся о нем"

«Когда вы совершаете ошибки на протяжении 20 или 30 лет и не делаете выводов, невозможно их искупить одной гонкой. Я очень рад за российскую команду, за молодое поколение ваших лыжников. Я хочу им верить, хочу верить, что это честная команда, но нам нужно понаблюдать за ними на протяжении долгого времени. Нельзя вот так за один раз искупить много лет допинга. Я буду счастлив, если это действительно новая команда. Но невозможно легко перевернуть страницу.

Мы были вместе с россиянами на сборах, я видел, какие они дружные и как тяжело работают. Спицов? Я не удивлён его результатам на Олимпиаде. В последние недели он был очень силён. Это нормально, что он выступает здесь. Посмотрим через четыре года, появятся ли о нём какие-либо истории. В прошлом году у нас по отношению к России были сплошные сомнения. И вы знаете, почему.