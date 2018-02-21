Евгения Медведева: «На каждом соревновании у нас с Загитовой маленькая война»

«Я много слышала, что о нас говорят, пишут, что мы соперники. На льду, за льдом. Нет, мы дружим, мы девчонки. Мы маленькие девчонки. Мы можем болтать друг с другом о чем угодно. Когда мы на льду, это настоящий спорт, мы должны бороться, на каждом соревновании это действительно маленькая война. Мы должны показать свое лучшее катание, не нервничать. И когда ты выходишь на старт, ты один. Да, твой друг соревнуется здесь, но ты должен с ним бороться», - цитирует Медведеву РИА «Новости».

Медведева и Загитова являются основными претендентками на золото в олимпийском турнире по фигурному катанию среди одиночниц. В короткой программе Медведева получила рекордную сумму баллов в мире, однако десять минут спустя Загитова подняла эту планку еще выше. Перед произвольной программой на Олимпиаде Медведева уступает Загитовой 1,31 балла.

«Есть такие уроки, которые позволяют тебе становиться сильнее. Я постараюсь показать свой абсолютный максимум в произвольной программе и постараюсь быть удовлетворена своим прокатом», - добавила 18-летняя фигуристка.

Добавим, что Медведева и Загитова тренируются у одного тренера - Этери Тутберидзе. На недавнем чемпионате Европы Алина в очной дуэли уже обошла Женю в короткой программе и по сумме баллов.

«Много раз повторяла, что с Женей мы дружим вне спорта. Когда выхожу на лед, у меня появляется чувство соперничества, но никакого злорадства», - приводит слова Загитовой "Матч ТВ".

Тем временем 15-летняя россиянка раскрыла некоторые подробности своей пока короткой, но уже блестящей карьеры.

«Я сломала ногу примерно два-три года назад. После этого Тутберидзе меня выгнала. Она меня хотела выгнать и раньше, потому что я плохо работала, не понимала всей серьезности. В ее группе никто не заставляет работать. Если ты хочешь, ты тренируешься. Я очень сильно расстроилась, плакала, мы уже хотели уезжать домой. Мы пошли к ней сказать, что уезжаем обратно в Ижевск, заканчиваем с фигурным катанием. И она сказала: „Хочешь еще раз попробовать?“ Я так обрадовалась. Как говорят, бабочки в животе. Если бы не этот момент, я бы не приехала на Олимпийские игры», - подчеркнула юная спортсменка.