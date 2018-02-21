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Президент CAS: «Считаю, что Паунд не заслуживает быть старейшиной МОК»

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ФОТО: Michael Dalder/Reuters/Scanpix

Президент CAS и вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс ответил на критику бывшего главы WADA Ричарда Паунда.

Паунд раскритиковал МОК за решение допустить российских спортсменов в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом. По его мнению, Россия вообще не должна участвовать в Играх.

«Ты критикуешь МОК за возможное решение разрешить российский флаг на церемонии закрытия Пхенчхана-2018. Но, если быть честным, ты понятия не имеешь, какое решение по этому поводу примет исполнительный комитет. И, к тому же, называя всех нас «старыми пердунами из МОК», ты поступаешь крайне неуважительно и не в интересах МОК.

Несмотря на то, что ты остаешься старейшиной МОК, лично я считаю, что ты не заслуживаешь достаточного уважения и этого поста. И это печально», – написал Коутс в письме Паунду, которое цитирует на своем сайте Inside the Game.

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