Президент CAS: «Считаю, что Паунд не заслуживает быть старейшиной МОК»

Президент CAS и вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс ответил на критику бывшего главы WADA Ричарда Паунда.
Паунд раскритиковал МОК за решение допустить российских спортсменов в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом. По его мнению, Россия вообще не должна участвовать в Играх.
«Ты критикуешь МОК за возможное решение разрешить российский флаг на церемонии закрытия Пхенчхана-2018. Но, если быть честным, ты понятия не имеешь, какое решение по этому поводу примет исполнительный комитет. И, к тому же, называя всех нас «старыми пердунами из МОК», ты поступаешь крайне неуважительно и не в интересах МОК.
Несмотря на то, что ты остаешься старейшиной МОК, лично я считаю, что ты не заслуживаешь достаточного уважения и этого поста. И это печально», – написал Коутс в письме Паунду, которое цитирует на своем сайте Inside the Game.