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24 февраля МОК решит, будет ли разрешен флаг России на закрытии Олимпиады-2018

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ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что решение о том, выйдет ли делегация российских спортсменов под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады-2018, будет принято в субботу.

«Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов.

Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить свое решение общественности», – сказала Адамс.

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 25 февраля. На открытии россияне, допущенные до Игр, прошли под флагом МОК, сообщает "Спорт-Экспресс".

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