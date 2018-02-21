24 февраля МОК решит, будет ли разрешен флаг России на закрытии Олимпиады-2018
21 февраля 2018 г., 9:10
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что решение о том, выйдет ли делегация российских спортсменов под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады-2018, будет принято в субботу.
«Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов.
Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить свое решение общественности», – сказала Адамс.
Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 25 февраля. На открытии россияне, допущенные до Игр, прошли под флагом МОК, сообщает "Спорт-Экспресс".