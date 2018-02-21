Анастасия Брызгалова: «Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке»

Анастасия Брызгалова, выступающая со своим мужем Александром Крушельницким в сборной России по керлингу исключила попадание мельдония в организм мужа по ошибке.
«Мы абсолютно точно знаем, что мы не могли употребить мельдоний там случайно, по ошибке или еще что-то. Элементарно потому, что у нас даже нет с собой никакой аптечки и вообще никаких таблеток. То есть такого, чтобы болела голова и ты перепутал и что-то съел не то, просто быть не может.
У нас есть доктор. И если у нас есть какие-то проблемы там со здоровьем, мы себя плохо чувствуем, мы идем к доктору. Соответственно, он дает какую-то, таблетку или что-то еще. То есть этот вариант сразу отбрасывается: мы не пятилетние дети, не засовываем в рот что попало и следим за бутылками и так далее.
У нас нет таких запредельных физических нагрузок, чтобы нам требовалось что-то дополнительно употреблять, чтобы восстанавливаться и так далее. У нас было одна-две игры в день и все остальное время мы отдыхали, восстанавливали силы. И сказать, что мы прямо истощили свой организм физическими нагрузками, нельзя. В керлинге этого не может быть, мне кажется», – сказала Брызгалова российскому Первому каналу.