Александр Крушельницкий: «У нас есть версия. Озвучивать будем ее только в рамках расследования»

Пробы А и В спортсмена дали положительный результат на мельдоний.

«Концентрация в пробе показывает на то, что препарат был принят одноразово, то есть это одна таблетка. И это могло быть в любой день после 22 января.

Это был конец 2015 года, когда запретили мельдоний, перестали его давать, до этого я, честно, даже не знал, что я принимаю мельдоний как таковой, просто доктор нам давал таблетки, и мы их пили. Они его все просто пили.

Мы чувствуем большую ответственность и перед болельщиками, перед всеми, кто нас поддерживал. Прежде всего потому что мы полностью уверены, что эти медали чистые. Мы ехали сюда за ними, готовились очень долго, прошли через многое. И очень обидно, когда у тебя так просто их отнимают.

У нас есть версия. Озвучивать будем ее только в процессе расследования, в рамках расследования. На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров и соревнований, и всегда брали допинг-пробы, всегда они были отрицательные.

На кону стоит наше честное имя, наша карьера, наша дальнейшая спортивная жизнь. И мы сделаем все для того, чтобы найти виновных в этом нелегком деле. Мы будем бороться точно. Потому что мы уверены в себе, в своей чистоте, прежде всего.

До оглашения результатов я думал, что такого не могло быть. После того как сказали, что такое случилось, практически каждый день под подозрением теперь, в любой день с 22-го числа это могли сделать. Ну, если это хорошо спланировано было кем-то.