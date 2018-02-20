среда, 21 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Не победа, а участие: на Олимпиаде засветилась хитрая фристайлистка

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Элизабет Суэйни

ФОТО: Kin Cheung/AP

Элизабет Суэйни - уникальная фристайлистка: она умеет кататься на лыжах, но только не делать обязательные прыжки.

В олимпийском турнире по фристайлу в дисциплине хафпайп на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане во вторник приняла участие спортсменка, не умеющая прыгать на лыжах, сообщает Newsru.

Американка Элизабет Суэйни, выступающая за Венгрию, не продемонстрировала судьям ни одного положенного трюка. Вместо этого спортсменка просто съехала со склона, пару раз легонько подпрыгнув. Она заняла последнее место, уступив даже тем участницам, которые упали, но хотя бы пытались финтить.

Суть в том, что Суэйни для того, чтобы пройти отбор, который предполагает наличие на международных соревнованиях не менее трех десятков участников, специально выбирала именно те, где в заявку набиралось менее 30.

Спортсменка представляла на Олимпиаде Венгрию, где, по словам местной федерации, ее в глаза не видели, а еще раньше экзотическую для зимних Олимпиад Венесуэлу. Олимпийский спорт - дорогое удовольствие, например, простое участие в соревнованиях лыжников на турнирах низших категорий обходится за сезон, вместе с экипировкой, не менее чем в 25 000 евро, но Суэйни приехала на Олимпиаду за свой счет - Элизабет работает в Кремниевой долине и может себе позволить такое хобби. Ранее Лиззи пробовала себя и в скелетоне.

 Судьи поставили ей 30 баллов (последнее место). Они дали больше баллов даже девушке, которая упала во время выступления (43 балла).

"Выступление" Элизабет можно посмотреть здесь.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ