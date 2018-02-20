Андрей Созин: «Если кто-то подбросил мельдоний Крушельницкому, то это мог быть только тренер»

Среди подозреваемых, по словам Созина, и некий керлингист из Кореи: «Ходит какая-то непонятная версия, что вторая пара, Настя Москалева со своим партнером, по чьему-то мнению, могли это сделать. Но какой смысл?! Они не отобрались на Олимпиаду. Они были спарринг-партнерами Крушельницкого и Брызгаловой. Ну представим, что Настя со своим партнером сошли с ума и кинули мельдоний в бутылочку, но какой смысл? На Олимпиаду они бы в любом случае не поехали. Если бы в Японии решалась судьба пар, то теоретически я мог бы представить, что такая ситуация возможна. Но этих условий и близко не было! Приглашение получила первая пара! К тому же у второй пары были обратные билеты в Россию. Получается, они кинули таблетку, чтобы Крушельницкий и Брызгалова не выиграли там? На 100%, конечно, я не могу исключить такую версию, но я логически размышляю, поэтому в ней сильно сомневаюсь. А если это был кто-то из делегации России, то тогда только тренер.