среда, 21 февраля 2018 г.
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Александр Крушельницкий: «Только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать допинг перед Олимпиадой»

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ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Российский керлингист Александр Крушельницкий выступил с заявлением по поводу своего допингового дела в Пхенчхане-2018.

«Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись.

Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом.

Вместе с тем готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил.

Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне.

Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения причин случившегося», – заявил Крушельницкий в официальном релизе опубликованном на сайте Федерации керлинга России.

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