Смешанной эстафетой для сборной ОАР закрывался биатлонной турнир Олимпиады. На полноценную командную гонку у россиян состава не набираетса - только четыре спортсмена обоих полов были допущены в Пхнечхан МОК.

Ничего сверхестественного россияне не показали, хотя Антон Бабиков и предсказывал себе и партнерам попадание в тройку, а главный тренер россиян Рико Гросс, чуть скромнее, желал попадание в ТОП-6, но жизнь спустила российский квартет в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акиимовой, Матвея Елисеева, Антона Бабикова еще на три строчки вниз, на девятое место. Стреляли россияне неплохо, но скорость - главный бич российского биатлона в этом году - дала о себе знать. Ульяна Кайшева после первого этапа сумела как-то удержать россиянок в группе претендентов на медали, а Татьяна Акимова сразу умудрилась проиграть ходом, как и Матвей Елисеев. В результате победителю россияне проиграли 2 минуты и 14 секунд.

Победила сборная Франции, победу которой оформил Мартен Фуркад, на втором месте сборная Норвегии, третьими в валидольнейшем финише, опередив на 0,3 секунды немцев, стали итальянцы. Команда Белоруссии заняла пятое место.

Фуркад, кстати , после этой гонки стал рекордсменом по этому показателю среди французских спортсменов как среди представителей зимних видов спорта, так и летних - на его счету уже пять золотых олимийских наград. Фуркад может выиграть еще одно золото - в пятницу состоится мужская эстафета.

Итог Олимпиады для россиян подвела Татьяна Акимова: Татьяна Акимова поделилась своими эмоциями после смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Самочувствие сегодня было лучше относительно масс-старта. Работала, пыталась с первых метров догонять, получалось держаться. Мне понравилась работа на стрельбе. На стойке поддувал ветер, и мне пришлось его выдерживать, но всё равно чуть не справилась, и я закрыла его дополнительным.

Не скажу, что сегодня собой довольна, но в какой-то степени получилось. Можно было получше, потому что отставание слишком большое, чтобы его отыграть. При хорошем стечении обстоятельств мы могли побороться за шестёрку сильнейших точно.