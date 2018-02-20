Отмучились: впервые российский биатлон не завоевал ни одной медали на Олимпиаде

Впервые с 1960 года, когда биатлон был включен в программу ОИ сборная СССР/СНГ/России завоевывала хотя бы одну золотую медаль, Россия осталась без наград Олимпиад.
Прервалась еще одна серия с 1964 года сборные СССР/СНГ/России завоевывали хотя бы одну золотую медаль в биатлоне.
Смешанной эстафетой для сборной ОАР закрывался биатлонной турнир Олимпиады. На полноценную командную гонку у россиян состава не набираетса - только четыре спортсмена обоих полов были допущены в Пхнечхан МОК.
Ничего сверхестественного россияне не показали, хотя Антон Бабиков и предсказывал себе и партнерам попадание в тройку, а главный тренер россиян Рико Гросс, чуть скромнее, желал попадание в ТОП-6, но жизнь спустила российский квартет в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акиимовой, Матвея Елисеева, Антона Бабикова еще на три строчки вниз, на девятое место. Стреляли россияне неплохо, но скорость - главный бич российского биатлона в этом году - дала о себе знать. Ульяна Кайшева после первого этапа сумела как-то удержать россиянок в группе претендентов на медали, а Татьяна Акимова сразу умудрилась проиграть ходом, как и Матвей Елисеев. В результате победителю россияне проиграли 2 минуты и 14 секунд.
Победила сборная Франции, победу которой оформил Мартен Фуркад, на втором месте сборная Норвегии, третьими в валидольнейшем финише, опередив на 0,3 секунды немцев, стали итальянцы. Команда Белоруссии заняла пятое место.
Фуркад, кстати , после этой гонки стал рекордсменом по этому показателю среди французских спортсменов как среди представителей зимних видов спорта, так и летних - на его счету уже пять золотых олимийских наград. Фуркад может выиграть еще одно золото - в пятницу состоится мужская эстафета.
Итог Олимпиады для россиян подвела Татьяна Акимова: Татьяна Акимова поделилась своими эмоциями после смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Самочувствие сегодня было лучше относительно масс-старта. Работала, пыталась с первых метров догонять, получалось держаться. Мне понравилась работа на стрельбе. На стойке поддувал ветер, и мне пришлось его выдерживать, но всё равно чуть не справилась, и я закрыла его дополнительным.
Не скажу, что сегодня собой довольна, но в какой-то степени получилось. Можно было получше, потому что отставание слишком большое, чтобы его отыграть. При хорошем стечении обстоятельств мы могли побороться за шестёрку сильнейших точно.
Завтра утром мы уезжаем. Смысла оставаться до закрытия нет. Где-то в середине Олимпиады почувствовала атмосферу, и находиться и видеть других спортсменов стало приятно. Было ощущение, что не хочется уезжать. Хотелось бы повторить и показать большее, но мы сделали всё, что могли. Олимпиада для меня — очень большой опыт. Эмоционально было тяжело, и это сказалось. Совсем другая работа. У меня было волнение, и оно мешало», — передаёт слова Акимовой championat.com