Попавшийся на допинге хоккеист: "Я забыл сообщить о терапевтическом исключении. Болею астмой и принимаю препараты"

Форвард сборной Словении и «Нефтехимика» Жига Еглич прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе.
«Я был протестирован 16 февраля 2018 года. Результат теста показал присутствие фенотерола в моче.
Я принимаю это лекарство от астмы по рекомендации врача. Лекарство было назначено после тестов на дыхание в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить об этом, чтобы внести препарат в качестве терапевтического исключения. Я не обратил внимания на разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде.
Это произошло из-за моей небрежности. Я приношу свои извинения», – сказал Еглич.
Сегодня судом было открыто дело против 29-летнего игрока, чей допинг-тест дал положительный результат на фенотерол.
Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады, сообщает sports.ru