Попавшийся на допинге хоккеист: "Я забыл сообщить о терапевтическом исключении. Болею астмой и принимаю препараты"

Я принимаю это лекарство от астмы по рекомендации врача. Лекарство было назначено после тестов на дыхание в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить об этом, чтобы внести препарат в качестве терапевтического исключения. Я не обратил внимания на разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде.