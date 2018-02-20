Если Загитова и проиграет, то только своим нервам

Как сообщает "Спорт-Экспресс", на самом деле никакого срыва тренировки офицерами Всемирного антидопингового агентства не было.

Допинг-офицеры приехали к Загитовой около 13.00 понедельника, после утренней тренировки, а вечернее занятие было назначено на 19.00.Офицеры ВАДА выбрали комфортное время для забора проб и никак не нарушали запланированный режим подготовки Загитовой. У спортсменки сначала взяли пробу крови, процедура прошла без каких-либо накладок. Потом нужна была проба мочи. Две пробы за один заход – это тоже стандартный порядок на этих Играх.

До отъезда на тренировку оставалось еще около четырех часов, Загитова стала пить воду и пытаться сдать пробу. Но чем дольше не получалось, тем больше нервничала спортсменка. Ведь перед тренировкой еще нужно как следует размяться. Сделать это, когда за тобой по пятам в туалет следует незнакомая женщина, сложно.

В результате Загитова не справилась с нервами, а отсутствие рядом с ней "холодной головы" и сверхнапряженная обстановка вокруг женского одиночного катания, в котором у России осталась последняя надежда на золото, породили волну не совсем объективной критики в сторону ВАДА и МОК.

Первый тренер Загитовой, Наталья Антипина, заявила "СЭ", что визит офицеров ВАДА - провакация: "Кажется, они сделали уже столько всего, что удивить наших спортсменов уже было сложно. Понятно, что тренировку срывать уж не стоило. Можно было подождать до конца занятий – ничего бы в пробах не изменилось! Считаю, что просто уже неправильно себя ведут! Нужно уважать спортсменов и их тренеров. У них регулярно в этом году брали пробы, и никаких проблем не было. Непонятно, почему такое отношение! Очередная провокация, потому что наши девочки лучше всех. Я сегодня смотрела утреннюю тренировку. По составу элементов, которые сделали Медведева и Загитова, никто с ними и близко не стоял. Думаю, это тоже вызывает недовольство у кого-то, поэтому и начинаются провокации"

Чемпионка мира Мария Бутырская также сделала резкое заявление в отношении антидопингового агентства: "Можно было дождаться окончания тренировки! Они же быстро проходят, и после них взять девчонок за руку и отвести на допинг-контроль. Вот что произошло бы, если девочки докатали тренировку? Я не могу понять! Они просто срывают занятия нашим девочкам, ведь лед официально дается один раз в день. И девочки остались без тренировки – это хамство по отношению к нашим спортсменам! Этих допинг-проб, наверняка, очень много брали в этом году. Поэтому очень удивительно, что происходят какие-то показательные акции!"

К счастью, официальные лица российского фигурного катания на обострение ситуации с МОК и ВАДА не пошли. В интервью "СЭ" Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган отметил, что допинг-тесты - часть работы спортсменки, поэтому не надо раздувать панику, а Загитова, в силу возраста, не смогла правильно среагировать на ситуацию и перенервничала: "Загитова действительно оттренировались всего пять минут. Забрали ее на сдачу допинг-тестов еще днем. Сначала у нее брали кровь, а потом мочу. Сдавалось все это в течение четырех часов, потому что она не хотела в туалет. Для этого нужно было пить много воды. Когда нужно было идти на тренировку, Алина сдала всего часть объема, который был необходим. Для сдачи полного объема допинг-теста нужно определенное количество биоматериала. Ей пришлось пить воду. Когда она пришла на тренировку, то смогла откататься лишь пять минут, потому что потом нужно было идти к офицерам и сдавать тест дальше. После того, как она выпила пару литров воды, кататься было уже невозможно. С допинг-тестом она закончила, когда истекло время тренировки. К сожалению, так случилось. Конечно, фигуристки обязаны сдавать допинг-тесты, но должны делать так, чтобы это не мешало тренировочному и соревновательному процессам.

Провокация? Ну какая это провокация? Сдавать допинг-тест – это ее обязанность спортсменки. Говорить о том, что это какие-то провокации, сейчас неправильно!" – сказал Коган.