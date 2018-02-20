Эстонского спортсмена в Пхенчхане сразил опасный вирус

«Калев был болен с вечера пятницы по вечер воскресенья. Чувствовал себя плохо, его рвало. Мы закрыли его одного в комнате на 48 часов», - описал произошедшее тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тоберлутс.

При первой возможности Калева Эрмитса отселили от других спортсменов, с которыми он делил квартиру в Олимпийской деревне. Носителю вируса нашли новую жилплощадь. В соответствии с правилами МОК двое суток он находился в карантине. К счастью, Эрмитс быстро переболел инфекцией и уже вчера вернулся к тренировкам.

«Кажется, все сложилось довольно благополучно. И в том смысле, что нынешняя недельная пауза в соревнованиях была вообще единственным временем, когда можно было преодолеть приступ болезни. В любом случае во время вчерашней легкой разминки и после нее Калев не чувствовал, что силы убывают», - рассказал Тоберлутс.