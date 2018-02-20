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Форвард сборной Словении сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Олимпиады

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Жига Еглич

ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP

Форвард сборной Словении и «Нефтехимика» Жига Еглич сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Олимпиады.

Сегодня CAS было открыто дело против 29-летнего игрока, чей допинг-тест которого дал положительный результат на фенотерол.

Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады.

Сборная Словении во вторник в матче плей-офф олимпийского турнира сыграет с командой Норвегии. Победитель встретится с командой России в четвертьфинале. 

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