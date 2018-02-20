США интересовались возможностью отстранения от Олимпиады российского хоккеиста

"Кровь была везде, когда полицейский зашел в дом Войнова в Лос-Анджелесе" - вспоминает историю октября 2014 года Los Angeles Times -"Марта Варламова вся дрожала и на вопрос: "А происходили ли такие инциденты раньше?", отвечала, что Войнов не в первый раз поднял на нее руку: "Это случилось не в первый раз. Он всегда очень агрессивен"".

Для Войнова эта история окончилась двухмесячной отсидкой в американском следственном изоляторе, разрывом шестилетнего контракта на 25 миллионов долларов с "Лос-Анджелес Кингз", дисквалификацией от НХЛ и выдворением в Россию.

Также испытательный срок Войнова на территории США заканчивается только в июле 2018 года.

Казалось бы все забыли об этой истории как и сам Вячеслав с Мартой, которые поженились в 2017 году и обзавелись первым ребенком, но на вчерашней пресс-конфереции директора МОК по коммуникациям Марка Адамса журналистом был задан вопрос: "Имеет ли право, Вячеслав Войнов, не отбывший испытательный срок, имеющий судимость, участвовать в Олимпийских играх. В курсе ли МОК, таких событий, произошедших в жизни четы Войновых?"

"У меня нет никаких сведений по этому делу. Решать должна федерация", – ответил Адамс.

ИИХФ, в отличии от НХЛ, не накладывал санкций на хоккеиста, который из-за решения НХЛ пропустил Кубок Мира по хоккею.

"ОКР заверил нас, что в отношении Войнова никогда не выносилось никакого постановления суда, которое бы помешало ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Также было подчеркнуто, что постановление суда, вынесенное в отношении господина Войнова в США, было полностью выполнено", – приводит LA Times официальный ответ МОК на их запрос по данному вопросу.